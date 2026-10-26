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İndirimde Görünce Dayanamıyoruz: En Çok Pişmanlık Duyulan Alışverişler Belli Oldu!

İndirimde Görünce Dayanamıyoruz: En Çok Pişmanlık Duyulan Alışverişler Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 12:41
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Dolabınızda etiketini bile çıkarmadığınız kıyafetler veya mutfakta aylardır kullanmadığınız cihazlar var mı? Alışveriş yaparken çok işimize yarayacağını düşündüğümüz bazı ürünler, kısa süre sonra evin bir köşesinde unutulabiliyor. Özellikle indirim dönemlerinde yapılan plansız alışverişler, ihtiyacımız olmayan eşyalara para harcamamıza neden olabiliyor. ABD merkezli ambalaj şirketi Arka, insanların satın aldıktan sonra kullanmadıkları ürünleri araştırmak için Reddit’teki alışveriş deneyimlerini inceledi. Çalışmanın sonuçlarına göre bazı ürünler, satın alma pişmanlığıyla diğerlerinden çok daha sık ilişkilendiriliyor. Üstelik listenin ilk sıralarında çoğumuzun evinde bulunan eşyalar var.

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İnsanların En Çok Pişmanlık Duyduğu Alışverişler Araştırıldı

İnsanların En Çok Pişmanlık Duyduğu Alışverişler Araştırıldı

Arka tarafından Ekim 2026’da yayımlanan çalışmada, 20 farklı ürün grubuyla ilgili Reddit paylaşımları incelendi. Kullanıcıların satın aldıkları ürünleri ne sıklıkla kullandıkları ve alışverişlerinden memnun kalıp kalmadıkları değerlendirildi. Ardından yorumlar, ürünün çok az kullanılması, ara sıra kullanılması veya düzenli kullanılması gibi kategorilere ayrıldı.

Ancak sonuçları değerlendirirken önemli bir ayrıntıyı bilmek gerekiyor. Araştırma, ABD nüfusunu temsil eden kapsamlı bir anket değil; belirli Reddit tartışmalarında yapılan yorumların analizine dayanıyor.

Etiketi Üzerinde Kalan Kıyafetler – %85,7

Etiketi Üzerinde Kalan Kıyafetler – %85,7

Bir gün mutlaka giyeriz diye aldığımız kıyafetler bazen yıllarca dolapta bekliyor. İndirimde çok uygun bulduğumuz bir elbise, henüz bedenimize uymayan bir pantolon veya yalnızca bir davette giymeyi düşündüğümüz kıyafetler bunlardan bazıları. Üstelik yeni bir şey satın almamıza rağmen günlük hayatta dönüp dolaşıp aynı kıyafetleri giymeye devam edebiliyoruz.

Araştırmada incelenen kıyafet yorumlarının yüzde 85,7’si, ürünlerin çok az kullanıldığını veya hiç kullanılmadığını anlatıyordu. Özellikle anlık beğeniyle yapılan alışverişler ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bedene göre alınan kıyafetler, pişmanlık nedenleri arasında gösterildi. Kullanıcıların bir kısmı, yıllar sonra dolaplarını düzenlerken hiç giymedikleri ürünlerle karşılaştığını belirtti. Böylece satın alırken çok beğenilen kıyafetler, zamanla yalnızca yer kaplayan eşyalara dönüşebiliyor.

Yavaş Sıkım Meyve Sıkacakları – %85,7

Yavaş Sıkım Meyve Sıkacakları – %85,7

Sağlıklı beslenmeye karar verdiğiniz bir dönemde meyve sıkacağı almak oldukça mantıklı görünebilir. Her sabah taze meyve ve sebze suyu hazırlamak, güne daha iyi başlamanın yollarından biri gibi düşünülebilir. Ancak cihazı kullanmak kadar sonrasında temizlemek de günlük rutinin bir parçası hâline geliyor. İşte alışverişten duyulan pişmanlık da çoğu zaman burada başlıyor.

Araştırmada yavaş sıkım meyve sıkacakları, kıyafetlerle aynı yüzdeye ulaşarak listenin ilk sırasını paylaştı. Kullanıcıların olumsuz yorumlarında en sık söz ettiği konu, cihazın temizliğinin zahmetli olmasıydı. Her kullanımdan sonra parçaların sökülmesi, posanın temizlenmesi ve bütün parçaların yıkanması zaman alabiliyor. Başlangıçta her gün kullanılan cihazlar, bu nedenle birkaç hafta içinde dolaba kaldırılabiliyor.

Ayakkabılar ve Topuklu Modeller – %82,4

Ayakkabılar ve Topuklu Modeller – %82,4

Mağazada çok beğenilen bir ayakkabı, birkaç saat giyildikten sonra aynı derecede cazip gelmeyebiliyor. Özellikle özel günler için alınan yüksek topuklu modeller, rahat olmadıklarında tekrar kullanılmayabiliyor. Bazen de sırf beğenildiği için alınan ancak günlük kıyafetlerle uyum sağlamayan ayakkabılar dolapta bekliyor.

Araştırmada ayakkabılarla ilgili yorumların yüzde 82,4’ü olumsuz veya çok az kullanıma işaret eden değerlendirmelerden oluştu. Kullanıcıların önemli bir kısmı, ayakkabıları yalnızca özel bir davet için satın aldığını veya numarasının tam uygun olmamasına rağmen almaktan vazgeçmediğini anlattı. Sonuçta ayağı sıkan ya da uzun süre yürümeye uygun olmayan modeller, birkaç kullanımın ardından bir kenara bırakılabiliyor. Bu durum, ayakkabı seçerken görünüm kadar rahatlığın da önemli olduğunu hatırlatıyor.

Çantalar – %80

Çantalar – %80

Yeni bir çanta alırken çoğumuz önce tasarımına ve rengine bakıyoruz. Ancak günlük hayatta çantanın ağırlığı, bölmelerinin kullanışlılığı ve içine neler sığdırabildiğimiz çok daha belirleyici olabiliyor. Bu nedenle mağazada çok şık görünen bir model, kullanmaya başladıktan sonra beklentilerimizi karşılamayabiliyor.

Çantalarla ilgili yorumların yüzde 80’i, ürünlerin yeterince kullanılmadığını belirten değerlendirmelerden oluştu. Özellikle yalnızca markası veya görünümü nedeniyle satın alınan çantaların, günlük hayatta pratik bulunmadığı anlatıldı. Bazı kullanıcılar ise yeni çantaları olmasına rağmen her gün aynı eski çantayı kullanmaya devam ettiklerini belirtti. Anlaşılan o ki bir çantayı sürekli kullanmamızı sağlayan şey yalnızca güzel görünmesi değil, hayatımızı kolaylaştırması.

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Güzellik ve Cilt Bakım Ürünleri – %76,9

Güzellik ve Cilt Bakım Ürünleri – %76,9

Sosyal medyada çok övülen bir serumu veya indirimde gördüğümüz bir kremi satın almak bazen birkaç dakika sürüyor. Ancak ürünü düzenli kullanmak, özellikle uzun bir bakım rutini gerektiriyorsa düşündüğümüz kadar kolay olmayabiliyor. Birkaç gün denedikten sonra sıkıldığımız ya da cildimize uygun bulmadığımız ürünler, banyo dolaplarında birikmeye başlıyor.

Araştırmada güzellik ve cilt bakım ürünleriyle ilgili yorumların yüzde 76,9’u, az kullanım veya pişmanlık içeren değerlendirmelerdi. Özellikle sosyal medya trendlerinden etkilenerek yapılan alışverişler ve büyük indirimlerde alınan ürünler, bu grupta sıkça anıldı. Bazı kullanıcılar ise ürünü yalnızca bir kez denedikten sonra kullanmayı bıraktığını anlattı. Bu da popüler bir ürünün herkesin cildine veya günlük bakım alışkanlıklarına uygun olmayabileceğini gösteriyor.

Peki Listenin Devamında Hangi Ürünler Var?

Peki Listenin Devamında Hangi Ürünler Var?

Araştırmanın ilk beş sırasında kıyafetler, meyve sıkacakları, ayakkabılar, çantalar ve bakım ürünleri bulunuyor. Ancak alışveriş pişmanlığıyla ilişkilendirilen eşyalar bunlarla sınırlı değil. Örgü malzemeleri, dikiş makineleri ve fotoğraf makineleri de listede yer alıyor. Ayrıca defterler, günlükler ve kamp ekipmanları, satın alındıktan sonra yeterince kullanılmadığı belirtilen ürünler arasında.

Bu eşyaların ortak noktası, çoğu zaman satın alınırken gelecekte edinilmek istenen bir alışkanlıkla ilişkilendirilmeleri. Örneğin düzenli yazı yazmak için alınan bir defter veya yeni bir hobiye başlamak amacıyla satın alınan malzemeler, günlük yaşamda yeterince zaman ayrılmadığında kullanılmadan kalabiliyor. Dolayısıyla sorun her zaman ürünün kalitesinden kaynaklanmıyor. Bazen satın aldığımız eşya, hayal ettiğimiz yaşam tarzına uygun olsa da mevcut alışkanlıklarımızla örtüşmüyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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