İndirimde Görünce Dayanamıyoruz: En Çok Pişmanlık Duyulan Alışverişler Belli Oldu!

Arka tarafından Ekim 2026’da yayımlanan çalışmada, 20 farklı ürün grubuyla ilgili Reddit paylaşımları incelendi. Kullanıcıların satın aldıkları ürünleri ne sıklıkla kullandıkları ve alışverişlerinden memnun kalıp kalmadıkları değerlendirildi. Ardından yorumlar, ürünün çok az kullanılması, ara sıra kullanılması veya düzenli kullanılması gibi kategorilere ayrıldı.

Ancak sonuçları değerlendirirken önemli bir ayrıntıyı bilmek gerekiyor. Araştırma, ABD nüfusunu temsil eden kapsamlı bir anket değil; belirli Reddit tartışmalarında yapılan yorumların analizine dayanıyor.