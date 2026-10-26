İndirimde Görünce Dayanamıyoruz: En Çok Pişmanlık Duyulan Alışverişler Belli Oldu!
Dolabınızda etiketini bile çıkarmadığınız kıyafetler veya mutfakta aylardır kullanmadığınız cihazlar var mı? Alışveriş yaparken çok işimize yarayacağını düşündüğümüz bazı ürünler, kısa süre sonra evin bir köşesinde unutulabiliyor. Özellikle indirim dönemlerinde yapılan plansız alışverişler, ihtiyacımız olmayan eşyalara para harcamamıza neden olabiliyor. ABD merkezli ambalaj şirketi Arka, insanların satın aldıktan sonra kullanmadıkları ürünleri araştırmak için Reddit’teki alışveriş deneyimlerini inceledi. Çalışmanın sonuçlarına göre bazı ürünler, satın alma pişmanlığıyla diğerlerinden çok daha sık ilişkilendiriliyor. Üstelik listenin ilk sıralarında çoğumuzun evinde bulunan eşyalar var.
İnsanların En Çok Pişmanlık Duyduğu Alışverişler Araştırıldı
Etiketi Üzerinde Kalan Kıyafetler – %85,7
Yavaş Sıkım Meyve Sıkacakları – %85,7
Ayakkabılar ve Topuklu Modeller – %82,4
Çantalar – %80
Güzellik ve Cilt Bakım Ürünleri – %76,9
Peki Listenin Devamında Hangi Ürünler Var?
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