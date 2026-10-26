Bademden Daha Zengin Kuruyemiş: Hem Ucuz, Hem Magnezyum ve Çinko Deposu
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100 gram çiğ kabak çekirdeğinde yaklaşık 500 miligram magnezyum bulunuyor.
Bademde ise magnezyum değeri bunun yaklaşık yarısında kalıyor.
Magnezyum, vücutta 300'den fazla biyokimyasal tepkimede görev alıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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