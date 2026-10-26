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Bademden Daha Zengin Kuruyemiş: Hem Ucuz, Hem Magnezyum ve Çinko Deposu

Bademden Daha Zengin Kuruyemiş: Hem Ucuz, Hem Magnezyum ve Çinko Deposu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 12:05
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Badem, sağlıklı atıştırmalıklar denince ilk akla gelenlerden. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) besin veri tabanına göre ise kabak çekirdeği, magnezyum ve çinko içeriğinde bademin önünde.

İşte rakamlar...

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100 gram çiğ kabak çekirdeğinde yaklaşık 500 miligram magnezyum bulunuyor.

100 gram çiğ kabak çekirdeğinde yaklaşık 500 miligram magnezyum bulunuyor.

Aynı miktar çiğ kabak çekirdeğinde 6,34 miligram çinko da yer alıyor. Bu değerler, ABD Tarım Bakanlığı'nın FoodData Central veri tabanında çiğ kabak çekirdeği için verilen ölçümlere dayanıyor.

Bademde ise magnezyum değeri bunun yaklaşık yarısında kalıyor.

Bademde ise magnezyum değeri bunun yaklaşık yarısında kalıyor.

100 gram çiğ bademde 258 miligram magnezyum ve 2,86 miligram çinko bulunuyor.

Yani kabak çekirdeği, bademe göre yaklaşık iki kat magnezyum ve iki katın biraz üzerinde çinko içeriyor.

Magnezyum, vücutta 300'den fazla biyokimyasal tepkimede görev alıyor.

Magnezyum, vücutta 300'den fazla biyokimyasal tepkimede görev alıyor.

Magnezyum, sinir ve kas fonksiyonlarının normal sürmesine, bağışıklık sistemine, düzenli kalp atışına ve kemiklerin güçlü kalmasına yardım ediyor. Kan şekerinin dengelenmesinde, enerji ve protein üretiminde de rol oynuyor.

Diyetle alınan magnezyumun büyük kısmı ise koyu yeşil yapraklı sebzelerden geliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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