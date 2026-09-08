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Kabak Çekirdeğinde Salmonella Alarmı: 81 Kişi Hastalandı, 4 Ülkede Raflardan Toplatıldı

Kabak Çekirdeğinde Salmonella Alarmı: 81 Kişi Hastalandı, 4 Ülkede Raflardan Toplatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 12:16
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Fransa'da 81 kişinin Salmonella bakterisi nedeniyle hastalanmasıyla başlayan soruşturma, market raflarındaki kabak çekirdeklerini gündeme taşıdı. Fransa Halk Sağlığı Kurumu ve Pasteur Enstitüsü'nün yürüttüğü incelemede salgının kaynağının Lot-et-Garonne bölgesindeki bir işleme tesisi olduğu belirlendi. Şüpheli partiler bu doğrultuda Fransa'nın yanı sıra Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'de de acilen raflardan toplatılıyor.

Kaynak: https://haberglobal.com/saglik/81-kis...
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Grand Frais Mağazalarında Satılan Çiğ Kabak Çekirdekleri ve Karışımlar Salmonella Kaynaklı Çıktı.

Grand Frais Mağazalarında Satılan Çiğ Kabak Çekirdekleri ve Karışımlar Salmonella Kaynaklı Çıktı.

Geri çağırma kararı, tek başına satılan çiğ kabak çekirdeklerinin yanı sıra 'Mélange sportif', 'Mélange Babylone' ve 'Mélange spécial salade estivale' isimli paketli karışımları da kapsıyor. Grand Frais mağazaları üzerinden dağıtılan şüpheli partilerin Fransa dışında Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'de de satışa sunulduğu tespit edildi ve söz konusu ülkelerde de toplatma süreci başlatıldı.

Kontamine ürünleri tüketenlerden 6 kişi hastanede tedavi altına alınırken 2 kişi acil servise başvurdu. Yetkililer, enfekte olan 81 hastanın tamamının tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.

Geri çağrılan partilerin 1 Mart ile 28 Ağustos tarihleri arasında satışa sunulduğu, son tüketim tarihlerinin ise 30 Haziran 2026 ile 17 Temmuz 2027 arasında değiştiği açıklandı. İşleme tesisinde denetim yürüten uzmanlar, bakterinin ürüne tam olarak nasıl bulaştığını belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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