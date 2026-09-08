Kabak Çekirdeğinde Salmonella Alarmı: 81 Kişi Hastalandı, 4 Ülkede Raflardan Toplatıldı
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Kaynak: https://haberglobal.com/saglik/81-kis...
Fransa'da 81 kişinin Salmonella bakterisi nedeniyle hastalanmasıyla başlayan soruşturma, market raflarındaki kabak çekirdeklerini gündeme taşıdı. Fransa Halk Sağlığı Kurumu ve Pasteur Enstitüsü'nün yürüttüğü incelemede salgının kaynağının Lot-et-Garonne bölgesindeki bir işleme tesisi olduğu belirlendi. Şüpheli partiler bu doğrultuda Fransa'nın yanı sıra Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'de de acilen raflardan toplatılıyor.
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Grand Frais Mağazalarında Satılan Çiğ Kabak Çekirdekleri ve Karışımlar Salmonella Kaynaklı Çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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