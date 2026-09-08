Kabak Çekirdeğinde Salmonella Alarmı: 81 Kişi Hastalandı, 4 Ülkede Raflardan Toplatıldı

Geri çağırma kararı, tek başına satılan çiğ kabak çekirdeklerinin yanı sıra 'Mélange sportif', 'Mélange Babylone' ve 'Mélange spécial salade estivale' isimli paketli karışımları da kapsıyor. Grand Frais mağazaları üzerinden dağıtılan şüpheli partilerin Fransa dışında Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'de de satışa sunulduğu tespit edildi ve söz konusu ülkelerde de toplatma süreci başlatıldı.

Kontamine ürünleri tüketenlerden 6 kişi hastanede tedavi altına alınırken 2 kişi acil servise başvurdu. Yetkililer, enfekte olan 81 hastanın tamamının tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.

Geri çağrılan partilerin 1 Mart ile 28 Ağustos tarihleri arasında satışa sunulduğu, son tüketim tarihlerinin ise 30 Haziran 2026 ile 17 Temmuz 2027 arasında değiştiği açıklandı. İşleme tesisinde denetim yürüten uzmanlar, bakterinin ürüne tam olarak nasıl bulaştığını belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.