article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gaziantep'te Yürek Burkan Başvuru: Geçim Sıkıntısı Çeken Baba Valilikten Ötanazi İstedi

Gaziantep'te Yürek Burkan Başvuru: Geçim Sıkıntısı Çeken Baba Valilikten Ötanazi İstedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 10:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gaziantep'te yaşayan asgari ücretli bir işçinin, geçim sıkıntısı nedeniyle valiliğe verdiği dilekçeyle ötanazi talep etmesi gündeme oturdu. Üç çocuk babası olan işçinin 'İnsan onuruna yakışır bir hayatım olmadı bu dünyada' sözleri, olayın TBMM'ye taşınmasının ardından bir kez daha konuşulur oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gaziantep’te 3 çocuk babası bir kişi, yaşadığı ekonomik sorunlar ve tükenmişlik nedeniyle Valiliğe başvurup 'ötanazi' istedi.

Gaziantep’te 3 çocuk babası bir kişi, yaşadığı ekonomik sorunlar ve tükenmişlik nedeniyle Valiliğe başvurup 'ötanazi' istedi.

Türkiye'de yoksulluğun geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seren olay, Meclis gündemine taşındı.

Gaziantep’te 46 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ali Kılıç Kaya, yaşadığı ekonomik ve psikolojik sıkıntılar nedeniyle Gaziantep Valiliği’ne başvurarak ötanazi talebinde bulundu.

Asgari ücretle ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığını belirten vatandaş, yaşadığı çaresizlik ve tükenmişliğin hayatını sürdüremez hale getirdiğini ifade etti.

Evlerinin kira olduğunu ve üç çocuğunun eğitim gördüğünü belirten Kaya, evde çalışan tek kişinin kendisi olduğunu söyledi. Mektubunda ekonomik koşullar nedeniyle uzun süredir yoğun kaygı, üzüntü ve stres yaşadığını aktaran vatandaş, bu durumun zamanla sağlık sorunlarına da yol açtığını dile getirdi.

“İnsan onuruna yakışır bir hayatım olmadı bu dünyada” ifadelerini kullanan Kaya, bir baba olarak yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı: 

“Sayın valim ben 46 yaşında evli 3 çocuk babasıyım. Evimiz kira ve 3 çocuğum okula gidiyor. Asgari ücretle evde çalışan tek kişiyim.

Mevcut yaşam koşullarının ağırlığı altında ne kadar mücadele etmeye çalışsam da geldiğim süreçte ruhen, bedenen bir çaresizliğin ve tükenmişliğin içine saplandım.

Hayatımın her anında bizimle birlikte yaşayan kaygı-üzüntü-stres içindeki son hayata tutunma gücümü de elimden aldı. Bu durum günden güne bana hastalık olarak dönmeye başladı.

İnsan onuruna yakışır bir hayatım olmadı bu dünyada. Bir babanın çaresizliğinin dibini yaşadım. Bazen kendin için değil sevdiklerin için yaşamak zorunda kalır insan. Ben o savaşı da kaybettim.

Ben kendi rızamla yüce devletimizden ötanazi yöntemi ile ölmek için yardım talep ediyorum.”

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, olaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, olaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'te asgari ücretle geçinmeye çalışan 3 çocuk babası bir yurttaşın geçinemediğini belirterek Gaziantep Valiliği'ne ötanazi için yardım talebinde bulunmasını TBMM gündemine gündemine taşıdı.

Karaca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede, babanın, mevcut ekonomik koşullarda insan onuruna yaraşır bir hayat süremediğini açıkça ifade ettiğini vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
56
11
10
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın