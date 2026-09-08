Gaziantep'te Yürek Burkan Başvuru: Geçim Sıkıntısı Çeken Baba Valilikten Ötanazi İstedi

Türkiye'de yoksulluğun geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seren olay, Meclis gündemine taşındı.

Gaziantep’te 46 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ali Kılıç Kaya, yaşadığı ekonomik ve psikolojik sıkıntılar nedeniyle Gaziantep Valiliği’ne başvurarak ötanazi talebinde bulundu.

Asgari ücretle ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığını belirten vatandaş, yaşadığı çaresizlik ve tükenmişliğin hayatını sürdüremez hale getirdiğini ifade etti.

Evlerinin kira olduğunu ve üç çocuğunun eğitim gördüğünü belirten Kaya, evde çalışan tek kişinin kendisi olduğunu söyledi. Mektubunda ekonomik koşullar nedeniyle uzun süredir yoğun kaygı, üzüntü ve stres yaşadığını aktaran vatandaş, bu durumun zamanla sağlık sorunlarına da yol açtığını dile getirdi.

“İnsan onuruna yakışır bir hayatım olmadı bu dünyada” ifadelerini kullanan Kaya, bir baba olarak yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

“Sayın valim ben 46 yaşında evli 3 çocuk babasıyım. Evimiz kira ve 3 çocuğum okula gidiyor. Asgari ücretle evde çalışan tek kişiyim.

Mevcut yaşam koşullarının ağırlığı altında ne kadar mücadele etmeye çalışsam da geldiğim süreçte ruhen, bedenen bir çaresizliğin ve tükenmişliğin içine saplandım.

Hayatımın her anında bizimle birlikte yaşayan kaygı-üzüntü-stres içindeki son hayata tutunma gücümü de elimden aldı. Bu durum günden güne bana hastalık olarak dönmeye başladı.

İnsan onuruna yakışır bir hayatım olmadı bu dünyada. Bir babanın çaresizliğinin dibini yaşadım. Bazen kendin için değil sevdiklerin için yaşamak zorunda kalır insan. Ben o savaşı da kaybettim.

Ben kendi rızamla yüce devletimizden ötanazi yöntemi ile ölmek için yardım talep ediyorum.”