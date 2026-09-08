Gaziantep'te Yürek Burkan Başvuru: Geçim Sıkıntısı Çeken Baba Valilikten Ötanazi İstedi
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Gaziantep'te yaşayan asgari ücretli bir işçinin, geçim sıkıntısı nedeniyle valiliğe verdiği dilekçeyle ötanazi talep etmesi gündeme oturdu. Üç çocuk babası olan işçinin 'İnsan onuruna yakışır bir hayatım olmadı bu dünyada' sözleri, olayın TBMM'ye taşınmasının ardından bir kez daha konuşulur oldu.
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Gaziantep’te 3 çocuk babası bir kişi, yaşadığı ekonomik sorunlar ve tükenmişlik nedeniyle Valiliğe başvurup 'ötanazi' istedi.
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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, olaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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