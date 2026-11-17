Nal yılanı İber Yarımadası ve Kuzey Afrika'ya özgü, zehirsiz bir tür. 2000'li yıllarda bahçe ve otel süslemeleri için yoğun talep vardı ve anakaradan büyük zeytin ağaçları adalara taşındı. Yılanlar ağaçların köklerindeki toprakla birlikte adaya geldi.

İlk yılan 2003'te İbiza'da bulundu. Yayılımı 2010'da adanın yüzde 5'inden azdı, 2016'da yüzde 40'a, 2025'te yüzde 90'a ulaştı. Sonraki yıllarda Mallorca ve Formentera'da da görüldü.

Yılanlar artık adalar arasında yüzerek de ilerliyor. CREAF ekibinin Ecology dergisinde yayımlanan çalışması, yılanların açık denizde 500 metre ya da daha uzun mesafeleri aşabildiğini ilk kez belgeledi.