Zenginlerin Bahçesine Diktiği Zeytin Ağaçları Adayı Yılan Cennetine Çevirdi
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İbiza ve Formentera'daki zengin bahçelerini süslemek için İspanya anakarasından getirilen asırlık zeytin ağaçları adalara istenmeyen bir misafir de taşıdı. Ağaçların köklerinde saklanan nal yılanları 2003'te İbiza'da ilk kez görüldü ve yaklaşık yirmi yıl içinde adanın büyük bölümüne yayıldı. 2016'dan bu yana yaklaşık 12 bin yılan yakalandı ama yayılma durmadı. Yılanlar yalnızca bu adalarda yaşayan Pityusa kertenkelesini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
Süs amaçlı getirilen zeytin ağaçları yılanları da adaya taşıdı.
Yılanların avı olan Pityusa kertenkeleleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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