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Kediler Masadaki Eşyaları Neden Yere İter?

Kediler Masadaki Eşyaları Neden Yere İter?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 15:59
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Masadaki bardağı, kalemi ya da telefonu tek patiyle yere iten kedi, hemen her kedi sahibinin tanıdığı bir görüntü. Kedi davranışı danışmanı Marilyn Krieger'in PetMD için yazdığı makalede bu alışkanlığın arkasında üç temel neden sıralanıyor. Nedenlerin ilki avcı içgüdüsü, ikincisi öğrenilmiş bir tepki, üçüncüsü ise sıkıntı. Makale veteriner hekim Teresa Manucy tarafından incelendi.

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Kediler avcı içgüdüsüyle hareket eden her şeye çekim duyuyor.

Çalışma masasının üstünde duran ve önüne bakan tekir bir kedi

Kediler avcı oldukları için görüş alanlarından hızla geçip giden şeylere karşı doğal bir çekim taşıyor. Makalede bu çekim, kedilerin doğuştan gelen bir özelliği olarak anlatılıyor.

Patiyle itilen bir nesnenin yuvarlanması ya da düşmesi de kedinin avcı tarafını harekete geçiren bir hareket oluşturabiliyor.

Tepki alan ve canı sıkılan kediler eşyaları yere itmeyi sürdürebiliyor.

Ahşap bir masanın üstünde oturan ve geriye bakan tüylü gri beyaz kedi

Kediler hızlı öğrenen hayvanlar. Eşya yere düştüğünde sahibi kediyle konuşarak ya da onu kucağına alarak karşılık verirse kedi bunun işe yaradığını kısa sürede kavrayabiliyor.

Tepkiyle pekişen davranış zamanla alışkanlığa dönüşebiliyor.

Üçüncü neden sıkıntı. Çevresinde uyarıcı az olan ve yalnız kalan kediler kendilerini eğlendirmek için eşyaları yere düşürebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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