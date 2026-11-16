Kediler Masadaki Eşyaları Neden Yere İter?
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Masadaki bardağı, kalemi ya da telefonu tek patiyle yere iten kedi, hemen her kedi sahibinin tanıdığı bir görüntü. Kedi davranışı danışmanı Marilyn Krieger'in PetMD için yazdığı makalede bu alışkanlığın arkasında üç temel neden sıralanıyor. Nedenlerin ilki avcı içgüdüsü, ikincisi öğrenilmiş bir tepki, üçüncüsü ise sıkıntı. Makale veteriner hekim Teresa Manucy tarafından incelendi.
Kediler avcı içgüdüsüyle hareket eden her şeye çekim duyuyor.
Tepki alan ve canı sıkılan kediler eşyaları yere itmeyi sürdürebiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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