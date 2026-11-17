United Havayolları'nda Sistem Çöktü: FAA Krizinden 3 Gün Sonra Kalkışlar 90 Dakikadan Fazla Durdu
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ABD'nin dev havayolu United Airlines, 16 Kasım Pazartesi günü uçakların ağırlık hesabını yapan sistemdeki arıza yüzünden kalkışları durdurdu. Olay, ülke genelinde tüm uçuşların yere indirildiği FAA krizinden yalnızca üç gün sonra yaşandı. Pilotların uçuş öncesi nihai ağırlığı alamadığı arıza 90 dakikadan uzun sürdü, yaklaşık 600 United seferi gecikti.
Kaynak: Daily Mail, AP, CBS News, TIME
United'ın pilotları kalkıştan önce uçağın nihai ağırlığını alamadı, kalkışlar bir anda durdu.
Sistem 90 dakikadan uzun kapalı kaldı, gecikmeler 600'ü aştı.
Üstelik aksaklık, ABD'de tüm uçuşları durduran FAA krizinin hemen ardından geldi.
Ağustos 2025'te de benzer bir sistem çökmesi bin seferi aksatmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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