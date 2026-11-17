Sorun, pilotların uçağın nihai ağırlığını belirlemesine yardım eden sistemde ortaya çıktı. Pilotlar durumu hava trafik kontrolörlerine bildirdi. Pilot sendikasının yayımladığı bir notta ise durum şu cümleyle özetlendi: 'Şirket, kalkış yapacak uçuşlara nihai ağırlık bilgisini veremiyor.'

Pilotlar her kalkıştan önce performans yazılımıyla uçağın güvenle havalanıp havalanamayacağını doğruluyor. Hesap; yakıt, bagaj, kargo ve yolcu verilerine dayanıyor. Houston'da bir United pilotunun, sistem düzelene kadar kapıda kalmak için kuleden izin istediği anlar ise bir hava trafik uygulamasına yansıdı.

Havacılık güvenliği uzmanı ve eski United pilotu Steve Arroyo, bu sayıların doğruluğunun hayati önem taşıdığını vurguladı. Arroyo, 'Bütün bu rakamların doğru ve kesin olması son derece önemli' dedi. Daha önce de ağırlık-denge sorunlarına tanık olduğunu belirten Arroyo, uçuşları geciktirmenin doğru karar olduğunu ifade etti.