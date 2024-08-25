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Ve Beklenen An: Arda Güler, Real Madrid'in Valladolid Maçına 11'de Başlıyor!

Ve Beklenen An: Arda Güler, Real Madrid'in Valladolid Maçına 11'de Başlıyor!

arda güler
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 16:33

Milli gururumuz Arda Güler, Real Madrid'in Valladolid ile oynayacağı maça ilk 11'de oyuna başlıyor. 

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Real Madrid, geçtiğimiz pazar günü Mallorca deplasmanında yeni sezona beraberlikle başlamıştı. Milli yıldızımız Arda Güler'in maçın 87. dakikasında oyuna alınması ise tartışmalara neden olmuştu.

Real Madrid, geçtiğimiz pazar günü Mallorca deplasmanında yeni sezona beraberlikle başlamıştı. Milli yıldızımız Arda Güler'in maçın 87. dakikasında oyuna alınması ise tartışmalara neden olmuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, eflatun-beyazlıların Valladolid ile oynayacağı maçta Arda Güler'i ilk 11'de başlatma kararı aldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, eflatun-beyazlıların Valladolid ile oynayacağı maçta Arda Güler'i ilk 11'de başlatma kararı aldı.

Arda Güler, Valladolid karşılaşmasında orta üçlüde görev yapacak.

Arda Güler, Valladolid karşılaşmasında orta üçlüde görev yapacak.

Real Madrid ile Valladolid arasındaki mücadele bugün saat 18.00'de başlayacak. Kritik mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid ile Valladolid arasındaki mücadele bugün saat 18.00'de başlayacak. Kritik mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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