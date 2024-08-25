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Ankara'da Sağanak Nedeniyle Hayat Durdu! Alt Geçit ve Caddeler Suyla Doldu!

Ankara'da Sağanak Nedeniyle Hayat Durdu! Alt Geçit ve Caddeler Suyla Doldu!

Ankara
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 15:30

Ankara'da sağanak nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı, bazı ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Çankaya başta olmak üzere Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde hayat durma noktasına geldi.

Çankaya başta olmak üzere Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde hayat durma noktasına geldi.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin önündeki otobüs durağında mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin önündeki otobüs durağında mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Ankara Valiliği'nden yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yaptı.

Ankara Valiliği'nden yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yaptı.
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Ankara'dan sağanak görüntüleri 👇

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