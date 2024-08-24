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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Hakem ve VAR Tepkisi

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Hakem ve VAR Tepkisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 00:21 Son Güncelleme: 25.08.2024 - 00:22

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, Eyüpspor'a kaybettikleri maçın ardından hakem Zorbay Küçük'ü hedef aldı.

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Sivasspor'un evinde Eyüpspor'a 1-0 kaybettiği maçın ardından Bülent Uygun'un hedefinde maçın hakemi vardı. Uygun, Zorbay Küçük'ü kastederek "Hakem küçük bir yönetim gösterdi." dedi.

Sivasspor'un evinde Eyüpspor'a 1-0 kaybettiği maçın ardından Bülent Uygun'un hedefinde maçın hakemi vardı. Uygun, Zorbay Küçük'ü kastederek "Hakem küçük bir yönetim gösterdi." dedi.

VAR kararlarını da değerlendiren Bülent Uygun, "Yan hakem de 10 metre ofsaytı göremeyerek inanılmaz kötü bir yönetim gösterdi. Bir de 'VAR'cık var. Penaltıya faul diyor. Sen nasıl bir 'VAR'cıksın." dedi.

VAR kararlarını da değerlendiren Bülent Uygun, "Yan hakem de 10 metre ofsaytı göremeyerek inanılmaz kötü bir yönetim gösterdi. Bir de 'VAR'cık var. Penaltıya faul diyor. Sen nasıl bir 'VAR'cıksın." dedi.

Taraftarın ve basının transfer beklentisine de değinen Bülent Uygun, "Yönetimimiz bu konuda gecesini gündüzüne katıyor transfer yapmak için. Para vermek lazım. Aldınız mı 2 bin tane forma? Stadyumda 4 bin kişi var, 2 bin 500’ü ücretsiz maça geldi." açıklaması yaptı.

Taraftarın ve basının transfer beklentisine de değinen Bülent Uygun, "Yönetimimiz bu konuda gecesini gündüzüne katıyor transfer yapmak için. Para vermek lazım. Aldınız mı 2 bin tane forma? Stadyumda 4 bin kişi var, 2 bin 500’ü ücretsiz maça geldi." açıklaması yaptı.

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