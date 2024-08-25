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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Deplasmanında 5 Attı, Liderlik Koltuğuna Oturdu

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Deplasmanında 5 Attı, Liderlik Koltuğuna Oturdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 23:44

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında yıldız oyuncularıyla rahat bir skor aldı.

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Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in Play Off maçları sebebiyle maçının olmadığı haftada Beşiktaş da BAY geçti. Fenerbahçe ise Rize'de kritik bir maça çıktı.

Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in Play Off maçları sebebiyle maçının olmadığı haftada Beşiktaş da BAY geçti. Fenerbahçe ise Rize'de kritik bir maça çıktı.

Sakatlığı döneminde Fenerbahçe'de yokluğu direkt hissedilen isimlerden olan Fred kariyerinde ilk kez hattrick sevinci yaşayarak takımına üç puan getiren isimlerden oldu.

Sakatlığı döneminde Fenerbahçe'de yokluğu direkt hissedilen isimlerden olan Fred kariyerinde ilk kez hattrick sevinci yaşayarak takımına üç puan getiren isimlerden oldu.

Bir golü de Edin Dzeko'nun ayağından bulan sarı lacivertliler, rakibinin kendi kalesine attığı golle skoru belirlemiş oldu. 5-0 biten maçın ardından Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Bir golü de Edin Dzeko'nun ayağından bulan sarı lacivertliler, rakibinin kendi kalesine attığı golle skoru belirlemiş oldu. 5-0 biten maçın ardından Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Çaykur Rizespor sahada varlık göstermekte zorlanırken kaleci Gökhan Akkan yediği hatalı gollerle tepki çekti. Tribünlerden ıslıklanan kaleciye sosyal medyada da ağır eleştiriler yapıldı.

Çaykur Rizespor sahada varlık göstermekte zorlanırken kaleci Gökhan Akkan yediği hatalı gollerle tepki çekti. Tribünlerden ıslıklanan kaleciye sosyal medyada da ağır eleştiriler yapıldı.

Maç başında Rizespor'la ilgili "Bu ligin en iyi futbol oynayan takımı Rizespor" diyen Mourinho ve ekibi zorlu deplasmandan güle oynaya ayrılmış oldu.

Maç başında Rizespor'la ilgili "Bu ligin en iyi futbol oynayan takımı Rizespor" diyen Mourinho ve ekibi zorlu deplasmandan güle oynaya ayrılmış oldu.
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