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Kerem Aktürkoğlu'na Yine Namaz Esprisi Yapıldı, Bu Kez Yanıtı Farklı Oldu

Kerem Aktürkoğlu'na Yine Namaz Esprisi Yapıldı, Bu Kez Yanıtı Farklı Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 13:17

Galatasaray'da yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu'na taraftardan büyük bir destek var. Son olarak kaptanlıktan ayrılan Kerem, Young Boys maçı öncesi yapılan bir antrenman sonrası yine taraftarları kırmadı.

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Daha önce Florya Metin Oktay Tesisleri çıkışında bir çocuğun "Kerem Abi, Allah kıldığın namazları kabul etsin" sözlerine gülerek karşılık veren Kerem, "Amin" demişti.

Daha önce Florya Metin Oktay Tesisleri çıkışında bir çocuğun "Kerem Abi, Allah kıldığın namazları kabul etsin" sözlerine gülerek karşılık veren Kerem, "Amin" demişti.

Yine tesis çıkışında forma imzalayan Kerem'e taraftarın desteği büyüktü. "Kerem takımda kal sana ihtiyacımız var" diyen taraftarlar tecrübeli futbolcuyu yalnız bırakmadı.

Yine tesis çıkışında forma imzalayan Kerem'e taraftarın desteği büyüktü. "Kerem takımda kal sana ihtiyacımız var" diyen taraftarlar tecrübeli futbolcuyu yalnız bırakmadı.

O sırada genç bir taraftarın benzer şekilde namazıyla ilgili espri yapmasına Kerem tepki gösterdi. Kerem, "Oğlum onu bir kere yaptılar ya, paylaşmayın abi, bir daha durmayacağım yoksa" dedi.

O sırada genç bir taraftarın benzer şekilde namazıyla ilgili espri yapmasına Kerem tepki gösterdi. Kerem, "Oğlum onu bir kere yaptılar ya, paylaşmayın abi, bir daha durmayacağım yoksa" dedi.

Kerem'i kızdıran espri:

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