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Futbol Yorumcusu Nihat Doğan, Fenerbahçe'nin 5-0'lık Galibiyeti Sonrası "Pilot Takım" İddiasında Bulundu

Futbol Yorumcusu Nihat Doğan, Fenerbahçe'nin 5-0'lık Galibiyeti Sonrası "Pilot Takım" İddiasında Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 11:14

Müzisyenliğinin yanı sıra siyaset, magazin ve spor yorumlarıyla halka açıklamalarda bulunan Nihat Doğan bu sezon Süper Lig için futbol yorumculuğu yapıyor. Her programında açıklamalarıyla dikkat çeken Doğan, Fenerbahçelileri çok kızdıracak.

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Futbola olan ilgisi bilinen, kısa bir süre teknik direktörlük denemesi de olan Nihat Doğan, bu sezon futbol yorumlarıyla sık sık karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Futbola olan ilgisi bilinen, kısa bir süre teknik direktörlük denemesi de olan Nihat Doğan, bu sezon futbol yorumlarıyla sık sık karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Nihat Doğan, referandumla ilgili şarkısını yanı sıra görüşleri, Kürt Sorunu'na dair fikirleri, ekonomi alanındaki düşünceleri ile sık sık karşımıza çıkıyordu. Bir dönem magazin yorumculuğu da yapan Nihat Doğan, futbolda da benzer şekilde yorumlarıyla ekranlarda boy gösteriyor.

Nihat Doğan, referandumla ilgili şarkısını yanı sıra görüşleri, Kürt Sorunu'na dair fikirleri, ekonomi alanındaki düşünceleri ile sık sık karşımıza çıkıyordu. Bir dönem magazin yorumculuğu da yapan Nihat Doğan, futbolda da benzer şekilde yorumlarıyla ekranlarda boy gösteriyor.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçta atılan golleri eleştiren Nihat Doğan, ligden bazı takımların Fenerbahçe'nin "pilot takımı" olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçta atılan golleri eleştiren Nihat Doğan, ligden bazı takımların Fenerbahçe'nin "pilot takımı" olduğunu söyledi.

Nihat Doğan, sinirli olduğu görünen yayında "Bak Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin pilot takımı; Hatayspor, ondan sonra Sivasspor. Rizespor, Samsunspor... Bunlar Fenerbahçe'nin pilot takımı" dedi.

Nihat Doğan, sinirli olduğu görünen yayında "Bak Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin pilot takımı; Hatayspor, ondan sonra Sivasspor. Rizespor, Samsunspor... Bunlar Fenerbahçe'nin pilot takımı" dedi.

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