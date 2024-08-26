Futbol Yorumcusu Nihat Doğan, Fenerbahçe'nin 5-0'lık Galibiyeti Sonrası "Pilot Takım" İddiasında Bulundu

Müzisyenliğinin yanı sıra siyaset, magazin ve spor yorumlarıyla halka açıklamalarda bulunan Nihat Doğan bu sezon Süper Lig için futbol yorumculuğu yapıyor. Her programında açıklamalarıyla dikkat çeken Doğan, Fenerbahçelileri çok kızdıracak.