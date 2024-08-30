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Beşiktaş Taraftarı Güne "Messi'yi İzleyemeyenler İçin Gönderilen Rafa Silva" Paylaşımları ile Başladı

Beşiktaş Taraftarı Güne "Messi'yi İzleyemeyenler İçin Gönderilen Rafa Silva" Paylaşımları ile Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 10:41

Beşiktaş, Lugano'yu beş golle geçerken geceyi her bir isim ayrı ayrı damga vurmayı başardı. Ciro Immobile ayrı bir resitalle Beşiktaşlı taraftarların gönlünü bir kez daha kazanırken, onun yeterince övülmesini engelleyen bir isim vardı. Rafa Silva tek kişilik resitali ile dün gece taraflı tarafsız herkesi başka bir noktaya taşıdı.

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Önce Galatasaray'a ardından Fenerbahçe'ye adı yazılan Rafa Silva, Beşiktaş'a imzaya attığında istatistikleri çok şey vaat etse de kimse böyle sükseli bir giriş beklemiyordu.

Önce Galatasaray'a ardından Fenerbahçe'ye adı yazılan Rafa Silva, Beşiktaş'a imzaya attığında istatistikleri çok şey vaat etse de kimse böyle sükseli bir giriş beklemiyordu.

Beşiktaş'ın önce Galatasaray'a beş gol attığı Süper Kupa finali ardından iki lig maçı ve iki Lugano maçı gösterdi ki istatistiklerin çok ötesinde bir şey izliyoruz.

Beşiktaş'ın önce Galatasaray'a beş gol attığı Süper Kupa finali ardından iki lig maçı ve iki Lugano maçı gösterdi ki istatistiklerin çok ötesinde bir şey izliyoruz.

5 resmi maçta 4 gol 3 asist yapan Portekizli, oyun içindeki pasları, koşuları ile de bambaşka şeyler izletti. Her hareketi ile gözlerin pasını silen Rafa'ya sosyal medya kullanıcıları da tepkisiz kalamadı:

5 resmi maçta 4 gol 3 asist yapan Portekizli, oyun içindeki pasları, koşuları ile de bambaşka şeyler izletti. Her hareketi ile gözlerin pasını silen Rafa'ya sosyal medya kullanıcıları da tepkisiz kalamadı:

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