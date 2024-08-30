Beşiktaş Taraftarı Güne "Messi'yi İzleyemeyenler İçin Gönderilen Rafa Silva" Paylaşımları ile Başladı

Beşiktaş, Lugano'yu beş golle geçerken geceyi her bir isim ayrı ayrı damga vurmayı başardı. Ciro Immobile ayrı bir resitalle Beşiktaşlı taraftarların gönlünü bir kez daha kazanırken, onun yeterince övülmesini engelleyen bir isim vardı. Rafa Silva tek kişilik resitali ile dün gece taraflı tarafsız herkesi başka bir noktaya taşıdı.