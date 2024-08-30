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Süper Lig'de Hafta Fenerbahçe - Alanyaspor Maçıyla Açılıyor

Süper Lig'de Hafta Fenerbahçe - Alanyaspor Maçıyla Açılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 12:58

Süper Lig'de dördüncü haftanın perdesi bugün açılıyor. İstanbul'da oynanacak maçta Fenerbahçe'nin rakibi Alanyaspor olacak.

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Avrupa'da aradığını bulamayan Fenerbahçe ligde ise 7 puan ve maç fazlasıyla lider olarak yoluna devam ediyor.

Avrupa'da aradığını bulamayan Fenerbahçe ligde ise 7 puan ve maç fazlasıyla lider olarak yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe ligin ilk üç haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Son haftada ise deplasmanda Rizespor'u 5-0 yendi.

Fenerbahçe ligin ilk üç haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Son haftada ise deplasmanda Rizespor'u 5-0 yendi.

Fenerbahçe'nin dördüncü haftadaki rakibi Alanyaspor ise üç haftada iki puan topladı. İlk hafta evinde Eyüpspor'la berabere kalan Akdeniz ekibi ikinci hafta Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Son hafta ise yine evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin dördüncü haftadaki rakibi Alanyaspor ise üç haftada iki puan topladı. İlk hafta evinde Eyüpspor'la berabere kalan Akdeniz ekibi ikinci hafta Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Son hafta ise yine evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Mourinho ile yeni bir hava yakalarken Alanyaspor'da da Fatih Tekke etkisini giderek artırıyor. Geçtiğimiz sezonki performansı ile adı sık sık Trabzonspor ile anılan Fatih Tekke, pragmatist futboluyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Mourinho ile yeni bir hava yakalarken Alanyaspor'da da Fatih Tekke etkisini giderek artırıyor. Geçtiğimiz sezonki performansı ile adı sık sık Trabzonspor ile anılan Fatih Tekke, pragmatist futboluyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında hakem ise Mehmet Türkmen olacak. Türkmen, Beşiktaş - Antalyaspor maçındaki performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında hakem ise Mehmet Türkmen olacak. Türkmen, Beşiktaş - Antalyaspor maçındaki performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.
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Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı maçın başlama saati 21.00 olacak. Ülker Stadyumu'ndaki maç beIN Sports'tan yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı maçın başlama saati 21.00 olacak. Ülker Stadyumu'ndaki maç beIN Sports'tan yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

Fenerbahçe karşısında Alanyaspor'un muhtemel 11'i ise şu şekilde olacak: Ertuğrul, Hadergonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Richardi Makouta, Rony Lopes, Efecan, Yusuf, Cordova

Fenerbahçe karşısında Alanyaspor'un muhtemel 11'i ise şu şekilde olacak: Ertuğrul, Hadergonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Richardi Makouta, Rony Lopes, Efecan, Yusuf, Cordova

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