Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Rakibi Olan Avrupa'nın İlginç Kulüplerinden Biri Athletic Bilbao'nun Farklı Kimliği
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Rakibi Olan Avrupa'nın İlginç Kulüplerinden Biri Athletic Bilbao'nun Farklı Kimliği
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Athletic Bilbao farklı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Avrupa'nın en büyük liglerinden birinde 'imkansız' denebilecek bir kısıtlama ile Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlar.
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Athletic Club de Bilbao, Avrupa Ligi'nde iki temsilcimizin de rakibi oldu. Tarihi ve kimliği ile her zaman ayrı bir yere sahip olan Athletic Bilbao'nun geçmişten bu güne getirdiği "yabancı" oyuncu kuralı ise çok tartışılıyor.
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Bask bölgesinin takımı olan Athletic Bilbao, bünyesinde sadece Bask bölgesinde yetişen oyuncuları bulunduruyor. İspanyol kökenli oyuncular bile bu kulüpten içeri giremiyor.
Bunun başlangıcı ise ilginç bir olaya dayanıyor. 1911 yılında oynadığı Copa del Rey maçında, kurallara uygun olmayan yabancı oyuncu oynattığı gerekçesiyle suçlanan takım bu olaylardan sonra tepkisel olarak sadece Bask kimlikli oyuncu oynatma kararı aldı. Yazılı olmayan ancak uyulan bir kural oldu bu.
Bu zor ve kısıtlayan karara rağmen Real Madrid ve Barcelona ile birlikte en üst ligden düşmeyen üç takımdan biri olmayı başardılar.
Bask milliyetçiliğinin baskın olduğu kulüp sponsorlarını bile Bask bölgesindeki markalardan seçiyor. Katalonya gibi özerk bir bölge olan Bask bölgesinde zaman zaman ayrılıkçı hareketler de güçleniyor. Bilbao tribünleri ise bu hareketlerin desteklendiği yerler oluyor.
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Zaman zaman Athletic Bilbao'da yabancı oyuncular da oynayabilir. Bu kişilerde kan bağından ziyade o bölgede doğmuş ve yetişmiş olmak önemli faktör. Inaki Williams o isimlerden biri.
Bebekken ailesiyle Gana'dan İspanya'ya göç eden Williams, burada büyüyüp bu kültürle yetiştiği için önce altyapıya ardından da A takıma yükselebilmişti. Kardeşi Nico ise bu bölgede doğdu ve A takıma yükseldi.
Bu yaz Gaziantep FK'ya transfer olan Kenan Kodro da babası Meho Kodro, diğer Bask takımı Real Sociedad'da forma giyerken bu bölgede doğduğu için Bosna Hersekli olmasına rağmen Bilbao'da forma giyebilmişti.
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