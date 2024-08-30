Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Rakibi Olan Avrupa'nın İlginç Kulüplerinden Biri Athletic Bilbao'nun Farklı Kimliği

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Athletic Bilbao farklı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Avrupa'nın en büyük liglerinden birinde 'imkansız' denebilecek bir kısıtlama ile Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlar.