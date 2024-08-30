eMilli Takımımız, Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Oldu
eMilli Takımımız, Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Oldu
FIFA tarafından düzenlenen online dünya kupasından kupa ile dönüyoruz.
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FIFA tarafından ilk kez düzenlenen FIFAe Dünya Kupası'nda milli takımımız da yer aldı.
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28 Ağustos'ta başlayan turnuva sonucunda milli takımımız önemli bir başarıya imza attı.
eSporcularımızın müsabakaları TFF YouTube kanalından da canlı yayınlanırken izleyiciler de yorumlarıyla destek oldular.
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