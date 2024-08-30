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eMilli Takımımız, Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Oldu

eMilli Takımımız, Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 15:26

FIFA tarafından düzenlenen online dünya kupasından kupa ile dönüyoruz.

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FIFA tarafından ilk kez düzenlenen FIFAe Dünya Kupası'nda milli takımımız da yer aldı.

FIFA tarafından ilk kez düzenlenen FIFAe Dünya Kupası'nda milli takımımız da yer aldı.

28 Ağustos'ta başlayan turnuva sonucunda milli takımımız önemli bir başarıya imza attı.

28 Ağustos'ta başlayan turnuva sonucunda milli takımımız önemli bir başarıya imza attı.

eMilli Takımımız, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak ilk kez düzenlenen turnuvada büyük bir gurur yaşattı.

eSporcularımızın müsabakaları TFF YouTube kanalından da canlı yayınlanırken izleyiciler de yorumlarıyla destek oldular.

eSporcularımızın müsabakaları TFF YouTube kanalından da canlı yayınlanırken izleyiciler de yorumlarıyla destek oldular.

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