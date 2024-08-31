İsrail Medyası Yan Çizmeye Başladı: Beşiktaş Maçını İstanbul'da Oynamak İstemiyorlar
İsrail Medyası Yan Çizmeye Başladı: Beşiktaş Maçını İstanbul'da Oynamak İstemiyorlar
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Avrupa Ligi'nde değişen lig statüsünde Beşiktaş'ın rakiplerinden biri de Maccabi Tel Aviv oldu. İsrail ekibi tek maç usulü oynanan ligde İstanbul'a gelmek istemiyor.
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Değişen statüde kulüpler 8 takımla eşleşiyor, dördüyle deplasmanda dördüyle ise iç sahada karşı karşıya geliyor. Kura çekimi sonucunda Beşiktaş da M. Tel Aviv'i İstanbul'da ağırlayacak.
İsrail basınında Walla bugün maça dair ilginç bir iddiada bulundu. Walla, "Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanması mümkün görünmüyor. Karşılaşma, tarafsız sahada yapılacak.” dedi.
Haber henüz fikstür bile açıklanmamışken, Türkiye'deki Filistin hassasiyetini buna bahane olarak gösteren Walla'nın erken lobi faaliyetlerine başladığı şeklinde yorumlandı.
İki takım 2011-12 sezonunda da Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelmiş, Beşiktaş'ın 5-1 yendiği maçta tribünler İsrail protestoları ve Filistin'e destek mesajlarıyla inlemişti.
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Benzer bir skor ve tezahüratlarla karşılaşmamak için M. Tel Aviv şimdiden tüm lobi faaliyetlerini seferber etmiş durumda.
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