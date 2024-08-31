29 Ocak 2025 Tarihinde Kimseye Söz Vermeyin: Şampiyonlar Ligi'nde Son Hafta Alev Alev
29 Ocak 2025 Tarihinde Kimseye Söz Vermeyin: Şampiyonlar Ligi'nde Son Hafta Alev Alev
Şampiyonlar Ligi'nde yeni statüde her hafta farklı bir heyecan yaşanacak. Dev takımların sık sık karşı karşıya geleceği fikstürde son hafta ise çok büyük bir heyecana sahne olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her takımın 8 rakiple eşleşeceği, her torbadan iki takımla karşılacağı yeni statünün heyecanı yaşanmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UEFA yetkililerinin de "Her hafta büyük maçlar izleyeceksiniz." vaadi yerini bulmuşa benziyor. İlk hafta itibariyle final gibi maçlar bizi bekliyor.
Tüm bu gelişmelerin yanında bugün açıklanan fikstürde en dikkat çekici hafta ise lig usulü oynanacak bölümün son haftası olacak. 8. maç gününde tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Birbirinden çekişmeli maçları skor uygulamalarından takip etmek bile güç olacağa benziyor.
İşte 29 Ocak 2025 tarihinde oynanacak maçların fikstürü:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın