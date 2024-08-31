Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor
Trabzonspor'dan Beklenen KAP Açıklaması Geldi: Abdullah Avcı ile Yollar Ayrıldı

Trabzonspor'dan Beklenen KAP Açıklaması Geldi: Abdullah Avcı ile Yollar Ayrıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 18:51

Avrupa'da sırasıyla Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elenen Trabzonspor ligde de istediği gibi başlayamadı. Son günlerin en tartışmalı isimlerinden olan Abdullah Avcı ile ilgili karar nihayet açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sırasıyla Rapid Wien ve St. Gallen'e elenerek Trabzonspor camiasını üzen Trabzonspor'da beklenen karar geldi.

Sırasıyla Rapid Wien ve St. Gallen'e elenerek Trabzonspor camiasını üzen Trabzonspor'da beklenen karar geldi.

Sosyal medya ve tribünden istifaya davet edilen ancak bir türlü istifaya yanaşmayan Abdullah Avcı konusunda yönetim kararını vererek, tecrübeli teknik direktörler yolları ayırdı.

Sosyal medya ve tribünden istifaya davet edilen ancak bir türlü istifaya yanaşmayan Abdullah Avcı konusunda yönetim kararını vererek, tecrübeli teknik direktörler yolları ayırdı.

KAP açıklaması ile duyurulan ayrılıkta Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin sonuna kadar olan alacaklarının yarısından feragat ettiği duyuruldu.

KAP açıklaması ile duyurulan ayrılıkta Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin sonuna kadar olan alacaklarının yarısından feragat ettiği duyuruldu.

Teknik direktör arayışlarına başlayan bordo mavililerde Şenol Güneş ve Fatih Tekke isimleri ön plana çıkıyor.

Teknik direktör arayışlarına başlayan bordo mavililerde Şenol Güneş ve Fatih Tekke isimleri ön plana çıkıyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın