Trabzonspor'dan Beklenen KAP Açıklaması Geldi: Abdullah Avcı ile Yollar Ayrıldı
Trabzonspor'dan Beklenen KAP Açıklaması Geldi: Abdullah Avcı ile Yollar Ayrıldı
Avrupa'da sırasıyla Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elenen Trabzonspor ligde de istediği gibi başlayamadı. Son günlerin en tartışmalı isimlerinden olan Abdullah Avcı ile ilgili karar nihayet açıklandı.
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Sırasıyla Rapid Wien ve St. Gallen'e elenerek Trabzonspor camiasını üzen Trabzonspor'da beklenen karar geldi.
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Sosyal medya ve tribünden istifaya davet edilen ancak bir türlü istifaya yanaşmayan Abdullah Avcı konusunda yönetim kararını vererek, tecrübeli teknik direktörler yolları ayırdı.
KAP açıklaması ile duyurulan ayrılıkta Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin sonuna kadar olan alacaklarının yarısından feragat ettiği duyuruldu.
Teknik direktör arayışlarına başlayan bordo mavililerde Şenol Güneş ve Fatih Tekke isimleri ön plana çıkıyor.
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