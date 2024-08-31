Ümraniyespor - Fatih Karagümrük Maçında Furkan Apaydın Yürekleri Ağıza Getirdi
Ümraniyespor - Fatih Karagümrük Maçında Furkan Apaydın Yürekleri Ağıza Getirdi
TFF 1.Lig'de oynanan Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçında yürekler ağıza geldi. Maça harika bir başlangıç yapan Furkan Apaydın, bir anda kendini yerde buldu. Ambulansın sahaya girdiği maçta genç oyuncu ayağa kalktı.
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Maçın dördüncü dakikasında neredeyse korner bayrağınadan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Furkan Apaydın, maça harika bir başlangıç yapmıştı.
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İlk yarının sonuna artı bir dakika eklenirken, Furkan ikili mücadele sonunda yerde kaldı. Bir anda yüzünü kapatan ve hareketsiz kalan Furkan'a ilk müdahale futbolculardan geldi. Hızlı bir şekilde sağlık ekibi ve ambulansın sahaya girmesi paniği artırdı.
Spikerin anbean aktardığı gelişmelerde Furkan Apaydın'ın bir süre sonra ayağa kalkabildiği görüldü. Ümraniyespor teknik direktörü Tuncay Şanlı futbolcusunun durumunu yakından takip etti.
Ayağa kalktıktan sonra oyuna devam etmek isteyen 22 yaşındaki genç oyuncuya sağlık ekibi ve Tuncay Şanlı izin vermedi. Genç oyuncu kontrol amacıyla oyun kenarına alındı.
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