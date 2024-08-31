Ümraniyespor - Fatih Karagümrük Maçında Furkan Apaydın Yürekleri Ağıza Getirdi

TFF 1.Lig'de oynanan Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçında yürekler ağıza geldi. Maça harika bir başlangıç yapan Furkan Apaydın, bir anda kendini yerde buldu. Ambulansın sahaya girdiği maçta genç oyuncu ayağa kalktı.