Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi Fikstürü Belli Oldu
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi Fikstürü Belli Oldu
Avrupa Ligi'nde kuralar çekildikten sonra heyecan yerini fikstür beklentisine bırakmıştı. Oluşacak fikstür puan hesaplarından, bilet satışlarına, deplasman planlarına kadar her şeyin başlangıcı olacaktı. UEFA, bu akşam fikstürü açıkladı.
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Avrupa Ligi'nde üç takımla mücadele ediyoruz. Üç takımımız da çektikleri kuralarla rakiplerini belirledi. Heyecan açıklanan fikstürle artarak devam ediyor.
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Beşiktaş'ın fikstürü 26 Eylül'de Ajax deplasmanı ile başlıyor. Şimdiden tartışmalara neden olan M. Tel Aviv maçı ise 28 Kasım'da oynanacak.
Fenerbahçe ise 25 Eylül'de başlıyor. Kadıköy'de Union SG'yi ağırlayacak sarı lacivertliler ilk deplasmana 3 Ekim'de Twente maçıyla çıkacak:
Galatasaray da Fenerbahçe gibi 25 Eylül'de başlıyor. İlk rakip ise RAMS Park'ta PAOK olacak:
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Burada en zor fikstür Beşiktaşın gibi