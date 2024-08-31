Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi Fikstürü Belli Oldu

Avrupa Ligi'nde kuralar çekildikten sonra heyecan yerini fikstür beklentisine bırakmıştı. Oluşacak fikstür puan hesaplarından, bilet satışlarına, deplasman planlarına kadar her şeyin başlangıcı olacaktı. UEFA, bu akşam fikstürü açıkladı.