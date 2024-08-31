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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi Fikstürü Belli Oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi Fikstürü Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 21:29

Avrupa Ligi'nde kuralar çekildikten sonra heyecan yerini fikstür beklentisine bırakmıştı. Oluşacak fikstür puan hesaplarından, bilet satışlarına, deplasman planlarına kadar her şeyin başlangıcı olacaktı. UEFA, bu akşam fikstürü açıkladı.

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Avrupa Ligi'nde üç takımla mücadele ediyoruz. Üç takımımız da çektikleri kuralarla rakiplerini belirledi. Heyecan açıklanan fikstürle artarak devam ediyor.

Avrupa Ligi'nde üç takımla mücadele ediyoruz. Üç takımımız da çektikleri kuralarla rakiplerini belirledi. Heyecan açıklanan fikstürle artarak devam ediyor.

Beşiktaş'ın fikstürü 26 Eylül'de Ajax deplasmanı ile başlıyor. Şimdiden tartışmalara neden olan M. Tel Aviv maçı ise 28 Kasım'da oynanacak.

Beşiktaş'ın fikstürü 26 Eylül'de Ajax deplasmanı ile başlıyor. Şimdiden tartışmalara neden olan M. Tel Aviv maçı ise 28 Kasım'da oynanacak.

26 Eylül Ajax (D)

3 Ekim Frankfurt

24 Ekim Lyon (D)

6 Kasım Malmö

28 Kasım Maccabi Tel Aviv

12 Aralık Bodo Glimt (D)

22 Ocak Athletic Bilbao

30 Ocak Twente (D)

Fenerbahçe ise 25 Eylül'de başlıyor. Kadıköy'de Union SG'yi ağırlayacak sarı lacivertliler ilk deplasmana 3 Ekim'de Twente maçıyla çıkacak:

Fenerbahçe ise 25 Eylül'de başlıyor. Kadıköy'de Union SG'yi ağırlayacak sarı lacivertliler ilk deplasmana 3 Ekim'de Twente maçıyla çıkacak:

25 Eylül Union SG

3 Ekim Twente (D)

24 Ekim Manchester United

7 Kasım Alkmaar (D)

28 Kasım Slavia Prag (D)

11 Aralık Athletic Bilbao

23 Ocak Lyon

30 Ocak Midtjylland (D)

Galatasaray da Fenerbahçe gibi 25 Eylül'de başlıyor. İlk rakip ise RAMS Park'ta PAOK olacak:

Galatasaray da Fenerbahçe gibi 25 Eylül'de başlıyor. İlk rakip ise RAMS Park'ta PAOK olacak:

25 Eylül PAOK

3 Ekim RFS (D)

23 Ekim Elfsborg

7 Kasım Tottenham

28 Kasım Alkmaar (D)

12 Aralık Malmö (D)

21 Ocak Dinamo Kiev

30 Ocak Ajax (D)

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