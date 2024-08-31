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Galatasaray, Adana Demirspor Deplasmanında İlk Yarıda Çok Rahat

Galatasaray, Adana Demirspor Deplasmanında İlk Yarıda Çok Rahat

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 22:38

Galatasaray, moralsiz geldiği Adana'da ilk yarıda adeta şov yaptı.

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Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor, Galatasaray'ı ağırlarken erken gollerle Galatasaray maça damga vurdu.

Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor, Galatasaray'ı ağırlarken erken gollerle Galatasaray maça damga vurdu.

Henüz 9.dakikada Kerem Aktürkoğlu'yla gol bulan Galatasaray daha sonra Semih Güler'in kendi kalesi, Barış Alper ve Mertens'in golleriyle 4-0'ı buldu.

Henüz 9.dakikada Kerem Aktürkoğlu'yla gol bulan Galatasaray daha sonra Semih Güler'in kendi kalesi, Barış Alper ve Mertens'in golleriyle 4-0'ı buldu.

Galatasaray 37 dakikada attığı dört isabetli şutta da gol bularak ilginç bir istatistiğe imza attı.

Galatasaray 37 dakikada attığı dört isabetli şutta da gol bularak ilginç bir istatistiğe imza attı.

Dördüncü golün ardından Adana Demirspor taraftarı "yönetim istifa" sesleriyle Galatasaray'ın gol sevincini bastırırken, ilk devrede başka gol olmadı.

Dördüncü golün ardından Adana Demirspor taraftarı "yönetim istifa" sesleriyle Galatasaray'ın gol sevincini bastırırken, ilk devrede başka gol olmadı.

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