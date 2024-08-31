Galatasaray, Adana Demirspor Deplasmanında İlk Yarıda Çok Rahat
Galatasaray, Adana Demirspor Deplasmanında İlk Yarıda Çok Rahat
Galatasaray, moralsiz geldiği Adana'da ilk yarıda adeta şov yaptı.
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Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor, Galatasaray'ı ağırlarken erken gollerle Galatasaray maça damga vurdu.
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Henüz 9.dakikada Kerem Aktürkoğlu'yla gol bulan Galatasaray daha sonra Semih Güler'in kendi kalesi, Barış Alper ve Mertens'in golleriyle 4-0'ı buldu.
Galatasaray 37 dakikada attığı dört isabetli şutta da gol bularak ilginç bir istatistiğe imza attı.
Dördüncü golün ardından Adana Demirspor taraftarı "yönetim istifa" sesleriyle Galatasaray'ın gol sevincini bastırırken, ilk devrede başka gol olmadı.
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