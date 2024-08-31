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Adana Demirspor - Galatasaray Maçında Mauro Icardi Şoku: Sakatlanan Icardi Maçı Yarım Bıraktı

Adana Demirspor - Galatasaray Maçında Mauro Icardi Şoku: Sakatlanan Icardi Maçı Yarım Bıraktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
31.08.2024 - 22:27 Son Güncelleme: 31.08.2024 - 22:53

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının 23. Dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Baldırını tutarak kenara gelen yıldız futbolcu hemen soyunma odasına alındı. 

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Galatasaray Süper Lig’in 4. Haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray Süper Lig’in 4. Haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray ilk bölümde 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray ilk bölümde 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sakatlandı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sakatlandı.

Kendi ceza sahasından top çıkarmak isterken sağ üst arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncu maça devam edemedi.

Kendi ceza sahasından top çıkarmak isterken sağ üst arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncu maça devam edemedi.

FOTO: DeMarke

Tedavisi için hemen soyunma odasına alınan Arjantinli yıldızın yerine Batshuayi oyuna dahil oldu.

Tedavisi için hemen soyunma odasına alınan Arjantinli yıldızın yerine Batshuayi oyuna dahil oldu.

FOTO: DeMarke

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Galatasaray'dan Icardi Açıklaması...

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