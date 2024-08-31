Adana Demirspor - Galatasaray Maçında Mauro Icardi Şoku: Sakatlanan Icardi Maçı Yarım Bıraktı
Adana Demirspor - Galatasaray Maçında Mauro Icardi Şoku: Sakatlanan Icardi Maçı Yarım Bıraktı
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının 23. Dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Baldırını tutarak kenara gelen yıldız futbolcu hemen soyunma odasına alındı.
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Galatasaray Süper Lig’in 4. Haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
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Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray ilk bölümde 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sakatlandı.
Kendi ceza sahasından top çıkarmak isterken sağ üst arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncu maça devam edemedi.
Tedavisi için hemen soyunma odasına alınan Arjantinli yıldızın yerine Batshuayi oyuna dahil oldu.
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