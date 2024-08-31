Beşiktaş ve Galatasaray'ın Rakibi Ajax'ın Maçı Grev Nedeniyle Ertelendi
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Rakibi Ajax'ın Maçı Grev Nedeniyle Ertelendi
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Hollanda Süper Ligi'nde (Eredivisie) Pazar günü oynanması planlanan Feyenoord-Ajax maçı, polis sendikalarının grev kararı alması nedeniyle ertelendi. Maçın yeni tarihi henüz belirlenmedi.
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Genellikle yüksek gerilimli bir atmosferde geçen Feyenoord-Ajax maçında, polis memurlarının görev yapamayacak olması nedeniyle Rotterdam Belediyesi, polis ve savcılık, “Oyuncuların ve taraftarların güvenliğinin yeterince sağlanamayacağı” gerekçesiyle karşılaşmanın ertelenmesine karar verdi.
Stadyum ve adli konularda tehlikeli işlere giriştiklerini düşünen polisler haklarını alamadıklarını iddia ediyorlar. Hollanda polisi, tehlikeli bir görev yaptıkları gerekçesiyle kadınlarda 65, erkeklerde 67 olan emeklilik yaşının daha erkene çekilmesini istiyor.
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