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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Rakibi Ajax'ın Maçı Grev Nedeniyle Ertelendi

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Rakibi Ajax'ın Maçı Grev Nedeniyle Ertelendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 00:18

Hollanda takımlarından Ajax ve Feyenoord arasında oynanancak maç polislerin grevi nedeniyle ertelendi.

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Hollanda Süper Ligi'nde (Eredivisie) Pazar günü oynanması planlanan Feyenoord-Ajax maçı, polis sendikalarının grev kararı alması nedeniyle ertelendi. Maçın yeni tarihi henüz belirlenmedi.

Hollanda Süper Ligi'nde (Eredivisie) Pazar günü oynanması planlanan Feyenoord-Ajax maçı, polis sendikalarının grev kararı alması nedeniyle ertelendi. Maçın yeni tarihi henüz belirlenmedi.

Genellikle yüksek gerilimli bir atmosferde geçen Feyenoord-Ajax maçında, polis memurlarının görev yapamayacak olması nedeniyle Rotterdam Belediyesi, polis ve savcılık, “Oyuncuların ve taraftarların güvenliğinin yeterince sağlanamayacağı” gerekçesiyle karşılaşmanın ertelenmesine karar verdi.

Genellikle yüksek gerilimli bir atmosferde geçen Feyenoord-Ajax maçında, polis memurlarının görev yapamayacak olması nedeniyle Rotterdam Belediyesi, polis ve savcılık, “Oyuncuların ve taraftarların güvenliğinin yeterince sağlanamayacağı” gerekçesiyle karşılaşmanın ertelenmesine karar verdi.

Stadyum ve adli konularda tehlikeli işlere giriştiklerini düşünen polisler haklarını alamadıklarını iddia ediyorlar. Hollanda polisi, tehlikeli bir görev yaptıkları gerekçesiyle kadınlarda 65, erkeklerde 67 olan emeklilik yaşının daha erkene çekilmesini istiyor.

Stadyum ve adli konularda tehlikeli işlere giriştiklerini düşünen polisler haklarını alamadıklarını iddia ediyorlar. Hollanda polisi, tehlikeli bir görev yaptıkları gerekçesiyle kadınlarda 65, erkeklerde 67 olan emeklilik yaşının daha erkene çekilmesini istiyor.
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