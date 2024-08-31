Galatasaray, Adana Demirspor Deplasmanında Farklı Kazandı
Galatasaray, Adana Demirspor Deplasmanında Farklı Kazandı
Avrupa'dan üzgün dönen Galatasaray, Adana'da güldü. Sarı kırmızılılar ilk yarıda attığı dört golle rahat nefes aldı, maçı 5-1 kazandı.
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Galatasaray, Young Boys maçından sonra oluşan kara bulutları Adana'da dağıttı. Zor geçeceği düşünülen maçta sarı kırmızılılar ilk yarıda farka gitti.
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Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Mertens ve Abdülkerim Bardakçı'nın gollerinin yanı sıra Semih Güler de kendi kalesine attı. Ev sahibinin tek golü Gravillon'dan geldi.
Zor günler geçiren Adana Demirspor'da yönetime protestolar yaşandı. "Yönetim İstifa" tezahüratları uzun süre susmadı.
Galatasaray için gecenin üzücü haberi ise Icardi'den geldi. Icardi ilk yarıda sakatlanarak maça devam edemedi, yerine Batshuayi oyuna girdi.
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