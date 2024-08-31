Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray, Adana Demirspor Deplasmanında Farklı Kazandı

Galatasaray, Adana Demirspor Deplasmanında Farklı Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 23:45

Avrupa'dan üzgün dönen Galatasaray, Adana'da güldü. Sarı kırmızılılar ilk yarıda attığı dört golle rahat nefes aldı, maçı 5-1 kazandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray, Young Boys maçından sonra oluşan kara bulutları Adana'da dağıttı. Zor geçeceği düşünülen maçta sarı kırmızılılar ilk yarıda farka gitti.

Galatasaray, Young Boys maçından sonra oluşan kara bulutları Adana'da dağıttı. Zor geçeceği düşünülen maçta sarı kırmızılılar ilk yarıda farka gitti.

Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Mertens ve Abdülkerim Bardakçı'nın gollerinin yanı sıra Semih Güler de kendi kalesine attı. Ev sahibinin tek golü Gravillon'dan geldi.

Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Mertens ve Abdülkerim Bardakçı'nın gollerinin yanı sıra Semih Güler de kendi kalesine attı. Ev sahibinin tek golü Gravillon'dan geldi.

Zor günler geçiren Adana Demirspor'da yönetime protestolar yaşandı. "Yönetim İstifa" tezahüratları uzun süre susmadı.

Zor günler geçiren Adana Demirspor'da yönetime protestolar yaşandı. "Yönetim İstifa" tezahüratları uzun süre susmadı.

Galatasaray için gecenin üzücü haberi ise Icardi'den geldi. Icardi ilk yarıda sakatlanarak maça devam edemedi, yerine Batshuayi oyuna girdi.

Galatasaray için gecenin üzücü haberi ise Icardi'den geldi. Icardi ilk yarıda sakatlanarak maça devam edemedi, yerine Batshuayi oyuna girdi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın