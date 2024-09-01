Para Atletizmde Milli Sporcu Serkan Yıldırım Altın Madalya Kazandı!
Para Atletizmde Milli Sporcu Serkan Yıldırım Altın Madalya Kazandı!
Milli para atlet Serkan Yıldırım, erkekler T12 100 metre finalinde 10.70 derecesiyle Paralimpik Oyunlar şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
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Paris 2024'te atletizm mücadelelerinde erkekler 100 metre T12 sınıfında final müsabakası gerçekleştirildi.
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Görme engelli atletimiz Serkan Yıldırım, Türkiye'nin en iyi sonucunu elde ederek ve ülkemize Paris'te 3'üncü altın, toplamda 9'uncu madalyasını kazandırdı.
Yıldırım, 10.70'lik zamanıyla şampiyonluğa ulaştı.
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