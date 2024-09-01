Görüş Bildir
Haberler
Spor
Para Atletizmde Milli Sporcu Serkan Yıldırım Altın Madalya Kazandı!

Para Atletizmde Milli Sporcu Serkan Yıldırım Altın Madalya Kazandı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 08:19

Milli para atlet Serkan Yıldırım, erkekler T12 100 metre finalinde 10.70 derecesiyle Paralimpik Oyunlar şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paris 2024'te atletizm mücadelelerinde erkekler 100 metre T12 sınıfında final müsabakası gerçekleştirildi.

Paris 2024'te atletizm mücadelelerinde erkekler 100 metre T12 sınıfında final müsabakası gerçekleştirildi.
cdnuploads.aa.com.tr

Görme engelli atletimiz Serkan Yıldırım, Türkiye'nin en iyi sonucunu elde ederek ve ülkemize Paris'te 3'üncü altın, toplamda 9'uncu madalyasını kazandırdı.

Görme engelli atletimiz Serkan Yıldırım, Türkiye'nin en iyi sonucunu elde ederek ve ülkemize Paris'te 3'üncü altın, toplamda 9'uncu madalyasını kazandırdı.

Yıldırım, 10.70'lik zamanıyla şampiyonluğa ulaştı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
starburaks

Helal olsun sana