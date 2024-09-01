Yusuf Dikeç Çılgınlığı Şimdi de Premier Lig'de: Chlesea'nin Tek Golüne Yusuf Dikeç Sevinci
Yusuf Dikeç Çılgınlığı Şimdi de Premier Lig'de: Chlesea'nin Tek Golüne Yusuf Dikeç Sevinci
Paris Oyunları'nda gururumuz olan Yusuf Dikeç, atış sırasındaki rahat tavırlarıyla tüm dünyanın ilgisini çekmiş bir anda en çok konuşulan isim haline gelmişti. Onun o rahat tavırları artık bir gol sevincine dönüşmüş durumda.
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Chelsea, Premier Lig'de üçüncü hafta maçında evinde Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. Chelsea taraftarını kahrederken Türkiye'deki futbol severler için ise dikkat çekici bir olayla gündeme geldi.
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Maçta Chelsea'nin tek golü Nicolas Jackson'dan geldi. Jackson ise gol sevincini artık yavaş yavaş futbol sahalarında görmeye başladığımız Yusuf Dikeç hareketiyle yaşadı.
Premier Lig resmi hesabı bu gol sevincini milli sporcumuzla birlikte paylaştı.
Kulübü Chelsea de bu sevince kayıtsız kalmazken, uluslararası birçok futbol sosyal medya hesabı da bu sevince Yusuf Dikeç'le birlikte sayfalarında yer verdi.
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