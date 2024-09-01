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Yusuf Dikeç Çılgınlığı Şimdi de Premier Lig'de: Chlesea'nin Tek Golüne Yusuf Dikeç Sevinci

Yusuf Dikeç Çılgınlığı Şimdi de Premier Lig'de: Chlesea'nin Tek Golüne Yusuf Dikeç Sevinci

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 17:36

Paris Oyunları'nda gururumuz olan Yusuf Dikeç, atış sırasındaki rahat tavırlarıyla tüm dünyanın ilgisini çekmiş bir anda en çok konuşulan isim haline gelmişti. Onun o rahat tavırları artık bir gol sevincine dönüşmüş durumda.

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Chelsea, Premier Lig'de üçüncü hafta maçında evinde Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. Chelsea taraftarını kahrederken Türkiye'deki futbol severler için ise dikkat çekici bir olayla gündeme geldi.

Chelsea, Premier Lig'de üçüncü hafta maçında evinde Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. Chelsea taraftarını kahrederken Türkiye'deki futbol severler için ise dikkat çekici bir olayla gündeme geldi.

Maçta Chelsea'nin tek golü Nicolas Jackson'dan geldi. Jackson ise gol sevincini artık yavaş yavaş futbol sahalarında görmeye başladığımız Yusuf Dikeç hareketiyle yaşadı.

Maçta Chelsea'nin tek golü Nicolas Jackson'dan geldi. Jackson ise gol sevincini artık yavaş yavaş futbol sahalarında görmeye başladığımız Yusuf Dikeç hareketiyle yaşadı.

Premier Lig resmi hesabı bu gol sevincini milli sporcumuzla birlikte paylaştı.

Premier Lig resmi hesabı bu gol sevincini milli sporcumuzla birlikte paylaştı.
twitter.com

Kulübü Chelsea de bu sevince kayıtsız kalmazken, uluslararası birçok futbol sosyal medya hesabı da bu sevince Yusuf Dikeç'le birlikte sayfalarında yer verdi.

Kulübü Chelsea de bu sevince kayıtsız kalmazken, uluslararası birçok futbol sosyal medya hesabı da bu sevince Yusuf Dikeç'le birlikte sayfalarında yer verdi.
twitter.com

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