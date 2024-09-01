Fatih Tekke'nin Milli Takım Kariyerini Bitiren Terim Şakası Yine Gündem Oldu

Tarih: 6 Eylül 2006. EURO 2008 elemelerinde Malta ile Frankfurt'ta seyircisiz oynanan maç. Futbolcular soyunma odasına giriyorlar. Terim, biraz geç geliyor odaya. Kolunda o gün Rüştü'nün taktığı kaptanlık pazubandı var. Futbolculardan biri Terim'e 'Hocam, sana bu kolluk çok yakışıyor. Biz seni yıllarca bu bantla seyrettik sahalarda' diyor.

Tekke ise 'Nerde seyrettiniz? Halı sahada mı?' (Tuncay ve Arda başta olmak üzere tüm futbolcular gülüyor.) diyor.