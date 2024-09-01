Fatih Tekke'nin Milli Takım Kariyerini Bitiren Terim Şakası Yine Gündem Oldu
Fatih Tekke'nin Milli Takım Kariyerini Bitiren Terim Şakası Yine Gündem Oldu
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı ve iki isim ön plana çıktı. Biri tecrübeli Şenol Güneş, diğeri ise bugün olmasa bile bir gün muhakkak Bordo Mavili ekibi çalıştıracak Fatih Tekke! Fatih Tekke'nin ismi bir adın önde gözükürken bugünlerde tekrar milli takımda yaşadığı olay gündeme geldi.
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Fatih Tekke, Trabzonspor'da harika bir kariyer inşa ederken zaman zaman kulübünden uzaklaşsa da bir şekilde yuvaya dönmeyi başarmıştı. Tekke için bir kez daha yuvaya dönüş yolu göründü gibi.
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Bugünlerde Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Tekke, Trabzonspor teknik direktörlük koltuğu için adı anılan ilk isimlerden oldu.
Fatih Tekke ve Trabzonspor haberleri artarken, geçmişten Tekke'nin esprili kişiliği ve başına iş açan şakaları tekrar gündeme geldi.
İddialardan biri milli takımda teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'le ilgili. Öyle ki iddialara göre Tekke bu şakadan sonra bir daha Terim tarafından milli takıma davet edilmedi.
2008 yılında Vatan Gazetesi bu konuyu araştırmış ve Tekke ile Terim arasındaki soğuk rüzgarlar estiren o şakayı sayfasına taşımıştı:
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Ve bu şakanın ardından Fatih Tekke'nin milli takım kariyerini bitiren diyalog şu şekilde sürüyor:
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