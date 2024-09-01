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Fatih Tekke'nin Milli Takım Kariyerini Bitiren Terim Şakası Yine Gündem Oldu

Fatih Tekke'nin Milli Takım Kariyerini Bitiren Terim Şakası Yine Gündem Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 18:06

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı ve iki isim ön plana çıktı. Biri tecrübeli Şenol Güneş, diğeri ise bugün olmasa bile bir gün muhakkak Bordo Mavili ekibi çalıştıracak Fatih Tekke! Fatih Tekke'nin ismi bir adın önde gözükürken bugünlerde tekrar milli takımda yaşadığı olay gündeme geldi.

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Fatih Tekke, Trabzonspor'da harika bir kariyer inşa ederken zaman zaman kulübünden uzaklaşsa da bir şekilde yuvaya dönmeyi başarmıştı. Tekke için bir kez daha yuvaya dönüş yolu göründü gibi.

Fatih Tekke, Trabzonspor'da harika bir kariyer inşa ederken zaman zaman kulübünden uzaklaşsa da bir şekilde yuvaya dönmeyi başarmıştı. Tekke için bir kez daha yuvaya dönüş yolu göründü gibi.

Bugünlerde Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Tekke, Trabzonspor teknik direktörlük koltuğu için adı anılan ilk isimlerden oldu.

Bugünlerde Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Tekke, Trabzonspor teknik direktörlük koltuğu için adı anılan ilk isimlerden oldu.

Fatih Tekke ve Trabzonspor haberleri artarken, geçmişten Tekke'nin esprili kişiliği ve başına iş açan şakaları tekrar gündeme geldi.

Fatih Tekke ve Trabzonspor haberleri artarken, geçmişten Tekke'nin esprili kişiliği ve başına iş açan şakaları tekrar gündeme geldi.

İddialardan biri milli takımda teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'le ilgili. Öyle ki iddialara göre Tekke bu şakadan sonra bir daha Terim tarafından milli takıma davet edilmedi.

İddialardan biri milli takımda teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'le ilgili. Öyle ki iddialara göre Tekke bu şakadan sonra bir daha Terim tarafından milli takıma davet edilmedi.

2008 yılında Vatan Gazetesi bu konuyu araştırmış ve Tekke ile Terim arasındaki soğuk rüzgarlar estiren o şakayı sayfasına taşımıştı:

2008 yılında Vatan Gazetesi bu konuyu araştırmış ve Tekke ile Terim arasındaki soğuk rüzgarlar estiren o şakayı sayfasına taşımıştı:

Tarih: 6 Eylül 2006. EURO 2008 elemelerinde Malta ile Frankfurt'ta seyircisiz oynanan maç. Futbolcular soyunma odasına giriyorlar. Terim, biraz geç geliyor odaya. Kolunda o gün Rüştü'nün taktığı kaptanlık pazubandı var. Futbolculardan biri Terim'e 'Hocam, sana bu kolluk çok yakışıyor. Biz seni yıllarca bu bantla seyrettik sahalarda' diyor.

Tekke ise 'Nerde seyrettiniz? Halı sahada mı?' (Tuncay ve Arda başta olmak üzere tüm futbolcular gülüyor.) diyor.

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Ve bu şakanın ardından Fatih Tekke'nin milli takım kariyerini bitiren diyalog şu şekilde sürüyor:

Ve bu şakanın ardından Fatih Tekke'nin milli takım kariyerini bitiren diyalog şu şekilde sürüyor:

FATİH TERİM: (hiddetlenerek) 'Ne dedin sen?'

(Soyunma odasında buz gibi bir hava esiyor.)

TEKKE: 'Bir şey demedim hocam.'

TERİM: (bu kez bağırarak) 'Ne dedin diyorum?'

TEKKE: 'Nerde seyrettiniz, halı sahada mı? dedim hocam. Ama şaka yapmıştım sadece.'

TERİM: 'Fatih Fatih, öyle bir şaka yap ki, herkes birden gülsün.'

TEKKE: 'Güldüler zaten hocam.'

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