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Galatasaray Taraftarının Korktuğu Başına Geldi: Icardi 3-4 Hafta Yok

Galatasaray Taraftarının Korktuğu Başına Geldi: Icardi 3-4 Hafta Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 19:53

Adana Demirspor'u 5 golle geçen Galatasaray'da Mauro Icardi üzüntüsü yaşanıyor. Maçın ilk yarısında devam edemeyerek kenara gelen Icardi'nin sağlık durumu belli oldu.

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Adana Demirspor deplasmanında sakatlanarak yerini Batshuayi bırakan Icardi, yürekleri ağza getirdi. Galatasaray taraftarını üzen gelişmede Arjantinli golcünün durumu netleşti.

Adana Demirspor deplasmanında sakatlanarak yerini Batshuayi bırakan Icardi, yürekleri ağza getirdi. Galatasaray taraftarını üzen gelişmede Arjantinli golcünün durumu netleşti.

Maç sonrası yapılan incelemelerde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği duyuruldu. 31 yaşındaki forvet 3-4 hafta sahalarda olmayacak..

Maç sonrası yapılan incelemelerde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği duyuruldu. 31 yaşındaki forvet 3-4 hafta sahalarda olmayacak..

Icardi'nin kaçırdığı maçlar ise Rizespor, Fenerbahçe, PAOK ve Kasımpaşa maçları olacak.

Icardi'nin kaçırdığı maçlar ise Rizespor, Fenerbahçe, PAOK ve Kasımpaşa maçları olacak.
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