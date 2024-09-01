Galatasaray Taraftarının Korktuğu Başına Geldi: Icardi 3-4 Hafta Yok
Galatasaray Taraftarının Korktuğu Başına Geldi: Icardi 3-4 Hafta Yok
Adana Demirspor'u 5 golle geçen Galatasaray'da Mauro Icardi üzüntüsü yaşanıyor. Maçın ilk yarısında devam edemeyerek kenara gelen Icardi'nin sağlık durumu belli oldu.
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Adana Demirspor deplasmanında sakatlanarak yerini Batshuayi bırakan Icardi, yürekleri ağza getirdi. Galatasaray taraftarını üzen gelişmede Arjantinli golcünün durumu netleşti.
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Maç sonrası yapılan incelemelerde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği duyuruldu. 31 yaşındaki forvet 3-4 hafta sahalarda olmayacak..
Icardi'nin kaçırdığı maçlar ise Rizespor, Fenerbahçe, PAOK ve Kasımpaşa maçları olacak.
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