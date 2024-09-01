Simülasyon Sonuçlarına Göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Sıralaması Açıklandı
Simülasyon Sonuçlarına Göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Sıralaması Açıklandı
Avrupa Ligi'nde ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı anda yarışıyor. Üç takımın bu rekabeti sezon içinde de sık sık gündem belirleyecek. Football Rankings sitesi ise ilginç bir iddia ile rekabeti farklı bir boyuta taşıdı.
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Takımlarımızın yurt içindeki rekabeti Avrupa Ligi'nin yeni statüsüyle yurt dışında da farklı bir boyuta taşındı.
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Lig statüsüyle birlikte aynı ligde yer alan takımlarımızın neler yapacağı hayli merak konusu olmuş durumda. Football Rankigs ise bu heyecana farklı bir katkıda bulundu.
Football Rankings'e göre temsilcimiz Galatasaray lig bölümünü lider kapatacak, temsilcimiz Fenerbahçe ile diğer temsilcimiz Beşiktaş ise 16 ve 31. sıralarda ligi tamamlayacak.
Football Rankings sitesinin bu tahmini tartışma yaratırken sosyal medyada insanlar kendi tahminlerini paylaşmaya başladı. Sizin tahminleriniz neler?
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Young boysu da eler diyordu. Futbolda tahmin işi zor gese nin kurası en kolayı ama takım geçen seneki gibi değil.manchester 3 denmiş adamlar karambol futbolu... Devamını Gör
simülasyon bile Beşiktaş'ı geçen sene ki takımla karıştırıyor.kendini güncellemesi lazım arkadaşın:))
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