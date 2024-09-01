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Galatasaray
TFF, Galatasaray'ın Young Boys'a Eleneceğini Düşünmemiş

TFF, Galatasaray'ın Young Boys'a Eleneceğini Düşünmemiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 22:17

TFF, Avrupa Kupaları'nda mücadele eden ve Play Off maçına çıkan Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını ertelemişti. Galatasaray'ın elenmesi TFF'deki tüm hesapları bozdu.

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TFF, ülke puanı ve takımların Avrupa'da temsili için aldığı erteleme kararında, takımların ertelenen maçlarını oynayacağı tarihleri de açıklamıştı. Yapılan açıklama şu şekildeydi:

TFF, ülke puanı ve takımların Avrupa'da temsili için aldığı erteleme kararında, takımların ertelenen maçlarını oynayacağı tarihleri de açıklamıştı. Yapılan açıklama şu şekildeydi:

'Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.'

Trabzonspor, tüm kulvarlarda yarış dışı kalmasıyla denklem dışında kalırken Başakşehir lige katılmayı başardı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düştü.

Trabzonspor, tüm kulvarlarda yarış dışı kalmasıyla denklem dışında kalırken Başakşehir lige katılmayı başardı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düştü.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne girilmesiyle görüldü ki TFF hesaplamalarda büyük bir hataya imza atmış. TFF, Galatasaray'ın eleneceğine hiç ihtimal vermemiş.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne girilmesiyle görüldü ki TFF hesaplamalarda büyük bir hataya imza atmış. TFF, Galatasaray'ın eleneceğine hiç ihtimal vermemiş.

Galatasaray'ın oynayacağı söylenen 24-25-26 Eylül tarihi artık imkansız bir hal aldı. Galatasaray 22 Eylül'de Fenerbahçe ile 25 Eylül'de PAOK ile maça çıkması gerekiyor.

Galatasaray'ın oynayacağı söylenen 24-25-26 Eylül tarihi artık imkansız bir hal aldı. Galatasaray 22 Eylül'de Fenerbahçe ile 25 Eylül'de PAOK ile maça çıkması gerekiyor.

TFF'nin Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam eder düşüncesiyle yaptığı fikstür şimdi büyük bir soruna yol açtı. Nasıl bir yol izleyecekleri merak konusu.

TFF'nin Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam eder düşüncesiyle yaptığı fikstür şimdi büyük bir soruna yol açtı. Nasıl bir yol izleyecekleri merak konusu.

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Lejon

elenmese salı veya çarşamba günü maç yapacaktı. elendi perşembe yapacak. maksimum iki gün fark için şu başlık atılmaz. sonra burayı "Galatasaray'ı kolluyorla... Devamını Gör

Eray

Fikstürü tekrar gözden geçir ŞL ilk maçları 17 eylül de, Avrupa ligi bi sonraki hafta 25 eylül de. Asıl kollamayı şimdi görücez fb dergisinden önceye alacakl... Devamını Gör

Eray

17,18,19 eylüle çekmeleri lazım diğer takımlar gibi lakin sonraki maç fb derbisi diye 2 3 ay sonraya bile atarlar.

plutonundeliği

6syi koruyalım Fenerbahçeyi ezelim derken ortalığın am*na koydular yine :D şimdi 6s Fenerbahçeye yenilmesin diye maçı ertelerler