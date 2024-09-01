TFF, Galatasaray'ın Young Boys'a Eleneceğini Düşünmemiş
TFF, Galatasaray'ın Young Boys'a Eleneceğini Düşünmemiş
TFF, Avrupa Kupaları'nda mücadele eden ve Play Off maçına çıkan Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını ertelemişti. Galatasaray'ın elenmesi TFF'deki tüm hesapları bozdu.
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TFF, ülke puanı ve takımların Avrupa'da temsili için aldığı erteleme kararında, takımların ertelenen maçlarını oynayacağı tarihleri de açıklamıştı. Yapılan açıklama şu şekildeydi:
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Trabzonspor, tüm kulvarlarda yarış dışı kalmasıyla denklem dışında kalırken Başakşehir lige katılmayı başardı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düştü.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne girilmesiyle görüldü ki TFF hesaplamalarda büyük bir hataya imza atmış. TFF, Galatasaray'ın eleneceğine hiç ihtimal vermemiş.
Galatasaray'ın oynayacağı söylenen 24-25-26 Eylül tarihi artık imkansız bir hal aldı. Galatasaray 22 Eylül'de Fenerbahçe ile 25 Eylül'de PAOK ile maça çıkması gerekiyor.
TFF'nin Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam eder düşüncesiyle yaptığı fikstür şimdi büyük bir soruna yol açtı. Nasıl bir yol izleyecekleri merak konusu.
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elenmese salı veya çarşamba günü maç yapacaktı. elendi perşembe yapacak. maksimum iki gün fark için şu başlık atılmaz. sonra burayı "Galatasaray'ı kolluyorla... Devamını Gör
Fikstürü tekrar gözden geçir ŞL ilk maçları 17 eylül de, Avrupa ligi bi sonraki hafta 25 eylül de. Asıl kollamayı şimdi görücez fb dergisinden önceye alacakl... Devamını Gör
17,18,19 eylüle çekmeleri lazım diğer takımlar gibi lakin sonraki maç fb derbisi diye 2 3 ay sonraya bile atarlar.
6syi koruyalım Fenerbahçeyi ezelim derken ortalığın am*na koydular yine :D şimdi 6s Fenerbahçeye yenilmesin diye maçı ertelerler