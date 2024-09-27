Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Maçlarında Beşiktaş Dibi Gördü
Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Maçlarında Beşiktaş Dibi Gördü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde açılış haftasında Ajax'a konuk oldu. 8 maçlık serüvenin ilki olan Ajax maçında işler iyi gitmedi ve Beşiktaş sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ajax'a oyun olarak da karşılık veremeyen Beşiktaş'ta moraller alınan ilk mağlubiyetin bu denli ağır olması sebebiyle bozuk.
Avrupa Ligi'ndeki diğer iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray ise haftayı galibiyetle kapadı. Oluşan puan durumunda iki takımımızın durumunun yanı sıra Beşiktaş'ın sıralaması dikkat çekti.
PAOK'u evinde 3-1 yenen Galatasaray ligde 5.sırada; U.S Gilloise'yı evinde 2-1 yenen Fenerbahçe 12.sırada yer aldı. Ajax'a 4-0 yenilen Beşiktaş ise 36 takımlı ligde 36. oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın