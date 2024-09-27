Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Maçlarında Beşiktaş Dibi Gördü

Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Maçlarında Beşiktaş Dibi Gördü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.09.2024 - 09:33

Avrupa Ligi açılış haftasında Ajax'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta moraller hem oynanan futbola hem de oluşan skora hayli bozuk.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde açılış haftasında Ajax'a konuk oldu. 8 maçlık serüvenin ilki olan Ajax maçında işler iyi gitmedi ve Beşiktaş sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde açılış haftasında Ajax'a konuk oldu. 8 maçlık serüvenin ilki olan Ajax maçında işler iyi gitmedi ve Beşiktaş sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Ajax'a oyun olarak da karşılık veremeyen Beşiktaş'ta moraller alınan ilk mağlubiyetin bu denli ağır olması sebebiyle bozuk.

Ajax'a oyun olarak da karşılık veremeyen Beşiktaş'ta moraller alınan ilk mağlubiyetin bu denli ağır olması sebebiyle bozuk.

Avrupa Ligi'ndeki diğer iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray ise haftayı galibiyetle kapadı. Oluşan puan durumunda iki takımımızın durumunun yanı sıra Beşiktaş'ın sıralaması dikkat çekti.

Avrupa Ligi'ndeki diğer iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray ise haftayı galibiyetle kapadı. Oluşan puan durumunda iki takımımızın durumunun yanı sıra Beşiktaş'ın sıralaması dikkat çekti.

PAOK'u evinde 3-1 yenen Galatasaray ligde 5.sırada; U.S Gilloise'yı evinde 2-1 yenen Fenerbahçe 12.sırada yer aldı. Ajax'a 4-0 yenilen Beşiktaş ise 36 takımlı ligde 36. oldu.

PAOK'u evinde 3-1 yenen Galatasaray ligde 5.sırada; U.S Gilloise'yı evinde 2-1 yenen Fenerbahçe 12.sırada yer aldı. Ajax'a 4-0 yenilen Beşiktaş ise 36 takımlı ligde 36. oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın