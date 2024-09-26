Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Kötü Başladı: Ajax 4-0 Beşiktaş
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Kötü Başladı: Ajax 4-0 Beşiktaş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 4-0'lık skorla mağlup olarak Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı.
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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Ajax ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 4-0 yenik ayrıldı.
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Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Fitz-Jim, Godts (2) ve Taylor kaydetti.
Beşiktaş ikinci hafta maçında sahasında Alman ekibi Frankfurt'u konuk edecek.
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