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Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Kötü Başladı: Ajax 4-0 Beşiktaş

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Kötü Başladı: Ajax 4-0 Beşiktaş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.09.2024 - 23:51 Son Güncelleme: 27.09.2024 - 00:05

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 4-0'lık skorla mağlup olarak Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. 

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Ajax ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 4-0 yenik ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Ajax ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 4-0 yenik ayrıldı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Fitz-Jim, Godts (2) ve Taylor kaydetti.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Fitz-Jim, Godts (2) ve Taylor kaydetti.

Beşiktaş ikinci hafta maçında sahasında Alman ekibi Frankfurt'u konuk edecek.

Beşiktaş ikinci hafta maçında sahasında Alman ekibi Frankfurt'u konuk edecek.
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