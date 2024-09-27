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Ahmet Çakar'dan Silahla Yaralanan Serhat Akın'a Destek: "Sinme"

Ahmet Çakar'dan Silahla Yaralanan Serhat Akın'a Destek: "Sinme"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.09.2024 - 09:59

Serhat Akın'ın dün gece yaptığı program sonrası kurşunlanması tüm ülkede şok etkisi yarattı. Geçmiş olsun mesajlarının içerisinde dikkat çeken paylaşımlardan biri de Ahmet Çakar'dan geldi.

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Serhat Akın dün gece saatlerinde saldırıya uğrayarak yaralandı. Akın hastaneye kaldırılırken sosyal medyada birçok kişi de geçmiş olsun mesajları ile durumu lanetledi.

Serhat Akın dün gece saatlerinde saldırıya uğrayarak yaralandı. Akın hastaneye kaldırılırken sosyal medyada birçok kişi de geçmiş olsun mesajları ile durumu lanetledi.

Eski hakemlerden ve şimdilerde yorumculuk yapan Ahmet Çakar da Serhat Akın'a geçmiş olsun diyenlerdendi. Çakar, "Sinme" diyerek paylaştığı mesajda "azmettirici" vurgusu yaptı.

Eski hakemlerden ve şimdilerde yorumculuk yapan Ahmet Çakar da Serhat Akın'a geçmiş olsun diyenlerdendi. Çakar, "Sinme" diyerek paylaştığı mesajda "azmettirici" vurgusu yaptı.

Ahmet Çakar, 2004 yılında yaşadığı saldırıyı hatırlatarak Serhat Akın'a; "Geçmiş olsun Serhat kardeşim Sakın sinme sakın korkma, sakın geri adım atma. Polise düşen görev tetikçileri bulmak ama asıl olan azmettiricidir" dedi.

Ahmet Çakar, 2004 yılında yaşadığı saldırıyı hatırlatarak Serhat Akın'a; "Geçmiş olsun Serhat kardeşim Sakın sinme sakın korkma, sakın geri adım atma. Polise düşen görev tetikçileri bulmak ama asıl olan azmettiricidir" dedi.

Çakar, "20 sene önce ben de belimden ve karnımdan beş tane yemiştim, beni vuran ve vurduran yakalanmadı ama rahat ol seninkiler yakalanacak" dedi.

Çakar, "20 sene önce ben de belimden ve karnımdan beş tane yemiştim, beni vuran ve vurduran yakalanmadı ama rahat ol seninkiler yakalanacak" dedi.

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