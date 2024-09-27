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Galatasaray'ın Hollandalı Efsanesi Sneijder, Ajax-Beşiktaş Maçını Yorumladı

Galatasaray'ın Hollandalı Efsanesi Sneijder, Ajax-Beşiktaş Maçını Yorumladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.09.2024 - 13:42

Beşiktaş'ın Ajax deplasmanında farklı yenilmesinin ardından bir yorum da iki ülke futbolunu yakından bilen Wesley Sneijder'den geldi.

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Galatasaray'da geçirdiği harika günlerin ardından hala bağlarını ülkemizden koparmayan Sneijder, Ajax maçı sonrası Beşiktaş'ı değerlendirdi.

Galatasaray'da geçirdiği harika günlerin ardından hala bağlarını ülkemizden koparmayan Sneijder, Ajax maçı sonrası Beşiktaş'ı değerlendirdi.

Türk futbolundaki kaosa değinen Sniejder, "Beşiktaş, futbol oynayabilmeyi bekliyordu ve Türk futbolunun sorunu da bu; bir aksilik yaşadıklarında toparlanamıyorlar. Ardından kaos ortaya çıkıyor ve bir tür iskambil kağıdı evi gibi çöküyorlar" dedi.

Türk futbolundaki kaosa değinen Sniejder, "Beşiktaş, futbol oynayabilmeyi bekliyordu ve Türk futbolunun sorunu da bu; bir aksilik yaşadıklarında toparlanamıyorlar. Ardından kaos ortaya çıkıyor ve bir tür iskambil kağıdı evi gibi çöküyorlar" dedi.

Sneijder tarihi bir fark da olabileceğini belirterek "7-0 da olabilirdi. Kötü bir gün geçirebilirsiniz ama bu kesinlikle Ajax'ın iyi oyunundan da kaynaklanıyordu. Beşiktaş'ı o kadar zorladılar ki kendi oyunlarına hiç giremediler" dedi.

Sneijder tarihi bir fark da olabileceğini belirterek "7-0 da olabilirdi. Kötü bir gün geçirebilirsiniz ama bu kesinlikle Ajax'ın iyi oyunundan da kaynaklanıyordu. Beşiktaş'ı o kadar zorladılar ki kendi oyunlarına hiç giremediler" dedi.

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