Galatasaray'ın Hollandalı Efsanesi Sneijder, Ajax-Beşiktaş Maçını Yorumladı
Galatasaray'ın Hollandalı Efsanesi Sneijder, Ajax-Beşiktaş Maçını Yorumladı
Beşiktaş'ın Ajax deplasmanında farklı yenilmesinin ardından bir yorum da iki ülke futbolunu yakından bilen Wesley Sneijder'den geldi.
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Galatasaray'da geçirdiği harika günlerin ardından hala bağlarını ülkemizden koparmayan Sneijder, Ajax maçı sonrası Beşiktaş'ı değerlendirdi.
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Türk futbolundaki kaosa değinen Sniejder, "Beşiktaş, futbol oynayabilmeyi bekliyordu ve Türk futbolunun sorunu da bu; bir aksilik yaşadıklarında toparlanamıyorlar. Ardından kaos ortaya çıkıyor ve bir tür iskambil kağıdı evi gibi çöküyorlar" dedi.
Sneijder tarihi bir fark da olabileceğini belirterek "7-0 da olabilirdi. Kötü bir gün geçirebilirsiniz ama bu kesinlikle Ajax'ın iyi oyunundan da kaynaklanıyordu. Beşiktaş'ı o kadar zorladılar ki kendi oyunlarına hiç giremediler" dedi.
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