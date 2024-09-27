Fatih Altaylı'dan Serhat Akın'la İlgili Önemli İddia: Kovulsaydı Vurulmayacaktı!
Fatih Altaylı'dan Serhat Akın'la İlgili Önemli İddia: Kovulsaydı Vurulmayacaktı!
Serhat Akın'ın dün gece kimliği belirsiz kişilerce vurulmasının ardından kim ya da kimlerin azmettirici olduğu bilgisi hala belirsizliğini koruyor. Şüpheler olsa da şimdilik dedikodu seviyesindeki iddialara Fatih Altaylı'dan da önemli bir bilgi eklendi.
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Fatih Altaylı, kişisel web sitesinde gündemi değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı. Yazısının son bölümünü ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, yorumcu Serhat Akın'a ayırdı.
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Akın dün gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Serhat Akın'ın neden vurulduğuna dair söylentiler ise artarak devam ediyor.
Fatih Altaylı, "Kovulsaydı vurulmayacaktı" diyerek önemli iddialarda bulundu. Altaylı, "Fanatik Fenerbahçeli olan ama Fenerbahçe’nin mevcut yönetimini eleştiren, sert yorumlar yapan Akın bir süredir Fenerbahçe yönetiminin hedefindeydi" dedi.
Altaylı yazısının devamında, "Spor camiasında çalıştığı kanalın yönetimine ve patronuna Serhat Akın’ı kovması için baskı yapıldığı, Serhat Akın’ı çalıştırmaya devam ederse kanalın Fenerbahçe muhabirinin tesislere sokulmayacağı konuşuluyordu. Hatta kanal çalışanlarının, Fenerbahçeli yöneticilerin kanallarına transfer edilmek istendiği, teklifler yapıldığı da söyleniyordu" dedi.
Sports Digitale kanalının reklam yoluyla terbiye edilmeye çalışıldığını söyleyen Altaylı, "Kanalın Fenerbahçeli patronuna da üst düzeyden mesajlar gidiyordu. Ve sonunda olan oldu. Serhat Akın vuruldu. Muhtemelen kovulsaydı vurulmayacaktı. Emin olun, bu da çok konuşulmayacak, üzeri kapatılıp gidecektir" dedi.
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