Fatih Altaylı'dan Serhat Akın'la İlgili Önemli İddia: Kovulsaydı Vurulmayacaktı!

Serhat Akın'ın dün gece kimliği belirsiz kişilerce vurulmasının ardından kim ya da kimlerin azmettirici olduğu bilgisi hala belirsizliğini koruyor. Şüpheler olsa da şimdilik dedikodu seviyesindeki iddialara Fatih Altaylı'dan da önemli bir bilgi eklendi.