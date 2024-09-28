Madrid Derbisi Öncesi Diego Simoene'ye Arda Güler Soruldu

Pazar günü İspanya'da Madrid Derbisi heyecanı yaşanacak. Atletico'nun ev sahipliği yapacağı maçta gözler yine bizim için Arda'nın üzerinde olacak. İspanya basını ise birçok maçta olduğu gibi yine Arda'yı gündeme taşıdı. Sorunun muhatabı bu kez Diego Simeone