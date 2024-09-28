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Madrid Derbisi Öncesi Diego Simoene'ye Arda Güler Soruldu

Madrid Derbisi Öncesi Diego Simoene'ye Arda Güler Soruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.09.2024 - 18:01

Pazar günü İspanya'da Madrid Derbisi heyecanı yaşanacak. Atletico'nun ev sahipliği yapacağı maçta gözler yine bizim için Arda'nın üzerinde olacak. İspanya basını ise birçok maçta olduğu gibi yine Arda'yı gündeme taşıdı. Sorunun muhatabı bu kez Diego Simeone

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Avrupa liglerinde de artık yavaş yavaş derbi heyecanları yaşanmaya başladı. İspanya'nın bu haftaki gündemi Madrid Derbisi!

Avrupa liglerinde de artık yavaş yavaş derbi heyecanları yaşanmaya başladı. İspanya'nın bu haftaki gündemi Madrid Derbisi!

Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı bizim için önemli gündem maddelerinden olurken İspanya'da da bazı gazeteciler iki teknik adama bu soruyu yöneltiyor.

Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı bizim için önemli gündem maddelerinden olurken İspanya'da da bazı gazeteciler iki teknik adama bu soruyu yöneltiyor.

Derbi öncesi Simeone'ye "Modric mi Arda mı?" sorusu ve taktiksel planda bir farklılık yapıp yapmayacağı soruldu.

Derbi öncesi Simeone'ye "Modric mi Arda mı?" sorusu ve taktiksel planda bir farklılık yapıp yapmayacağı soruldu.

Arjantinli teknik direktör de iki durumun da kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Simeone, "Modric ya ad Arda, hangisi oynarsa oynasın fark etmez. Ben oyuncularıma bakarak ve iki durumda da benim oyuncularım değişmeyecek" dedi.

Arjantinli teknik direktör de iki durumun da kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Simeone, "Modric ya ad Arda, hangisi oynarsa oynasın fark etmez. Ben oyuncularıma bakarak ve iki durumda da benim oyuncularım değişmeyecek" dedi.
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