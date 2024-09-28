Madrid Derbisi Öncesi Diego Simoene'ye Arda Güler Soruldu
Madrid Derbisi Öncesi Diego Simoene'ye Arda Güler Soruldu
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Avrupa liglerinde de artık yavaş yavaş derbi heyecanları yaşanmaya başladı. İspanya'nın bu haftaki gündemi Madrid Derbisi!
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Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı bizim için önemli gündem maddelerinden olurken İspanya'da da bazı gazeteciler iki teknik adama bu soruyu yöneltiyor.
Derbi öncesi Simeone'ye "Modric mi Arda mı?" sorusu ve taktiksel planda bir farklılık yapıp yapmayacağı soruldu.
Arjantinli teknik direktör de iki durumun da kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Simeone, "Modric ya ad Arda, hangisi oynarsa oynasın fark etmez. Ben oyuncularıma bakarak ve iki durumda da benim oyuncularım değişmeyecek" dedi.
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