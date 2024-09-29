Fatih Altaylı’dan Serhat Akın’ın Vurulması Olayıyla İlgili Çarpıcı İddia: Murat Zorlu’ya Atılan Mesajlar!

Eski futbolcu Serhat Akın’ın, Youtube’da yaptığı program sonrasında Beykoz’da ayağından vurulması olayının yankıları devam ederken gazeteci Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak iddialar geldi.

Köşe yazısında olayın detaylarını anlatan Fatih Altaylı, Serhat Akın’ın yorumcu olduğu Sports Digitale kanalının sahibi Murat Zorlu’ya tehdit mesajları gittiğini, bu mesajlardan birinin “Az kaldı” olduğunu ve polis tarafından incelemeye alınan bu mesajlar için Fenerbahçeli iki yöneticinin adlarının geçtiğini iddia etti.

İşte Fatih Altaylı’nın köşe yazısından o çok konuşulan bölüm: