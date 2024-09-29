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Bütün Şüpheliler Yakalanmıştı: Serhat Akın'a Saldırıda Bulunanların Suç Dosyası Kabarık Çıktı

Bütün Şüpheliler Yakalanmıştı: Serhat Akın'a Saldırıda Bulunanların Suç Dosyası Kabarık Çıktı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 12:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın'a saldırıda bulunan bütün şüphelilerin yakalandığını açıklamıştı. Yeni Şafak'tan Şahin Şen, gözaltına alınan isimlerin suç dosyalarının kabarık olduğunu, saldırı talimatının ise Gürcistan'dan geldiğini iddia etti. 

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Program çıkışı ayağından vurulmuştu.

Program çıkışı ayağından vurulmuştu.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda ayağından yaralanan Akın, hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek, ''Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe.'' ifadesini kullanmıştı.

Şüpheliler yakalandı.

Şüpheliler yakalandı.

Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahıslar dahil olaya karışan tüm isimlerin yakalandığı Ali Yerlikaya tarafından bu sözlerle ifade edilmişti: 'Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.'

Azmettiricinin firarı olduğu ifade edildi.

Azmettiricinin firarı olduğu ifade edildi.

Yeni Şafak'tan Şahin Şen'in haberine göre, O.D ile olayından sonra bir araya gelen tanık, 'O.D. 250 bin TL karşılığında adam vurduklarını söyledi. Bu işi akrabaları olan H.Ş. kendilerine vermiş' dedi. O.D.'nin oto hırsızlığından O.M.'nin de kasten yaralama suçundan 7 kaydının olduğu ortaya çıktı.

Haberde, hakkında 4 ayrı yakalama kararı bulunan H.Ş.'nin Gürcistan'da firari olduğu ifade edilirken şahsın, cinayet, yaralama ve şüpheli ölüm başta olmak üzere 10 ayrı suç kaydı olduğu da tespit edildiği belirtildi.

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