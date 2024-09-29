Bütün Şüpheliler Yakalanmıştı: Serhat Akın'a Saldırıda Bulunanların Suç Dosyası Kabarık Çıktı
Bütün Şüpheliler Yakalanmıştı: Serhat Akın'a Saldırıda Bulunanların Suç Dosyası Kabarık Çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın'a saldırıda bulunan bütün şüphelilerin yakalandığını açıklamıştı. Yeni Şafak'tan Şahin Şen, gözaltına alınan isimlerin suç dosyalarının kabarık olduğunu, saldırı talimatının ise Gürcistan'dan geldiğini iddia etti.
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Program çıkışı ayağından vurulmuştu.
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Şüpheliler yakalandı.
Azmettiricinin firarı olduğu ifade edildi.
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