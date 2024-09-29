Bütün Şüpheliler Yakalanmıştı: Serhat Akın'a Saldırıda Bulunanların Suç Dosyası Kabarık Çıktı

Yeni Şafak'tan Şahin Şen'in haberine göre, O.D ile olayından sonra bir araya gelen tanık, 'O.D. 250 bin TL karşılığında adam vurduklarını söyledi. Bu işi akrabaları olan H.Ş. kendilerine vermiş' dedi. O.D.'nin oto hırsızlığından O.M.'nin de kasten yaralama suçundan 7 kaydının olduğu ortaya çıktı.

Haberde, hakkında 4 ayrı yakalama kararı bulunan H.Ş.'nin Gürcistan'da firari olduğu ifade edilirken şahsın, cinayet, yaralama ve şüpheli ölüm başta olmak üzere 10 ayrı suç kaydı olduğu da tespit edildiği belirtildi.