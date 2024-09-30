Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Saldırıda 5 Kişi Tutuklandı!
Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Saldırıda 5 Kişi Tutuklandı!
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Eski milli futbolcu Serhat Akın, 26 Eylül saat 23.30’da sosyal medya platformunda yorumcu olduğu programın çıkışında silahlı saldırıya uğradı.
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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Akın’ın, sol ve sağ ayağına toplam 3 mermi isabet etti. Olay anına dair ifade veren Akın, motosikletli bir saldırganın kendisine ateş ettiğini ve plakayı alamadığını anlattı.
Olayı azmettiren Hasan Şahin isimli kişinin Gürcistan’a kaçtığı tespit edildi. Yapılan çalışmadalarda olaya karıştığı belirtilen Ozan Dalmaz (19), motosikleti kullanan Osman Mukan (23), şüphelilerle birlikte hareket eden İriş Torun (23), Eyüp Üzer (26) ve Mert Alay (23) yakalandı.
Öte yandan olayın azmettirici Hasan Şahin'in 4 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.
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