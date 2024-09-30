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Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Saldırıda 5 Kişi Tutuklandı!

Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Saldırıda 5 Kişi Tutuklandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
30.09.2024 - 16:46

İstanbul Beykoz'da geçen günlerde saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik olaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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Eski milli futbolcu Serhat Akın, 26 Eylül saat 23.30’da sosyal medya platformunda yorumcu olduğu programın çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Eski milli futbolcu Serhat Akın, 26 Eylül saat 23.30’da sosyal medya platformunda yorumcu olduğu programın çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akın’ın, sol ve sağ ayağına toplam 3 mermi isabet etti. Olay anına dair ifade veren Akın, motosikletli bir saldırganın kendisine ateş ettiğini ve plakayı alamadığını anlattı.

Akın’ın, sol ve sağ ayağına toplam 3 mermi isabet etti. Olay anına dair ifade veren Akın, motosikletli bir saldırganın kendisine ateş ettiğini ve plakayı alamadığını anlattı.

Olayı azmettiren Hasan Şahin isimli kişinin Gürcistan’a kaçtığı tespit edildi. Yapılan çalışmadalarda olaya karıştığı belirtilen Ozan Dalmaz (19), motosikleti kullanan Osman Mukan (23), şüphelilerle birlikte hareket eden İriş Torun (23), Eyüp Üzer (26) ve Mert Alay (23) yakalandı.

Olayı azmettiren Hasan Şahin isimli kişinin Gürcistan’a kaçtığı tespit edildi. Yapılan çalışmadalarda olaya karıştığı belirtilen Ozan Dalmaz (19), motosikleti kullanan Osman Mukan (23), şüphelilerle birlikte hareket eden İriş Torun (23), Eyüp Üzer (26) ve Mert Alay (23) yakalandı.

Şüpheliler talimatı Hasan Şahin’den 250 bin lira karşılığında aldığını söyledi.

Öte yandan olayın azmettirici Hasan Şahin'in 4 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan olayın azmettirici Hasan Şahin'in 4 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.

Şahin'in 2 adet ateşli silahla ait mermilerin bulundurulması, 1 adet şüpheli ölüm, 1 adet mala zarar verme, 1 adet kasten öldürme, 1 adet kasten yaralama, 1 adet parada sahtecilik, uyuşturucu madde kullanma, 1 adet resmi belgeyi bozma ve 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olmak üzere toplam 10 suç kaydı bulunuyor.

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