Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Saldırıda 5 Kişi Tutuklandı!

İstanbul Beykoz'da geçen günlerde saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik olaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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