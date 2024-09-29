Jose Mourinho, Serhat Akın Sorusuna İlginç Bir Cevap Verdi Sonra Uyardı
Jose Mourinho, Serhat Akın Sorusuna İlginç Bir Cevap Verdi Sonra Uyardı
Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırı Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya da soruldu. Mourinho şaşırtan bir cevap verirken, 'Haberleri takip etmiyorum' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından basın toplantısına katılan Mourinho'ya Serhat Akın'a yapılan saldırı soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haberleri takip etmediğini ve bilgisinin olmadığını söyleyen Mourinho daha sonra ilginç bir açıklamaya imza attı.
Mourinho, "Umarım kendisi iyidir. Demek ki atışı yapan iyi değilmiş. Demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın