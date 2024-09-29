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Jose Mourinho, Serhat Akın Sorusuna İlginç Bir Cevap Verdi Sonra Uyardı

Jose Mourinho, Serhat Akın Sorusuna İlginç Bir Cevap Verdi Sonra Uyardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.09.2024 - 23:03

Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırı Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya da soruldu. Mourinho şaşırtan bir cevap verirken, 'Haberleri takip etmiyorum' dedi.

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Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından basın toplantısına katılan Mourinho'ya Serhat Akın'a yapılan saldırı soruldu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından basın toplantısına katılan Mourinho'ya Serhat Akın'a yapılan saldırı soruldu.

Haberleri takip etmediğini ve bilgisinin olmadığını söyleyen Mourinho daha sonra ilginç bir açıklamaya imza attı.

Haberleri takip etmediğini ve bilgisinin olmadığını söyleyen Mourinho daha sonra ilginç bir açıklamaya imza attı.

Mourinho, "Umarım kendisi iyidir. Demek ki atışı yapan iyi değilmiş. Demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu" dedi.

Mourinho, "Umarım kendisi iyidir. Demek ki atışı yapan iyi değilmiş. Demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu" dedi.

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