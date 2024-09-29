Fenerbahçe'nin İptal Edilen Golünün Ardından Mourinho'dan İlginç Bir Tepki Geldi
Fenerbahçe'nin İptal Edilen Golünün Ardından Mourinho'dan İlginç Bir Tepki Geldi
Fenerbahçe'de Jose Mourinho iptal edilen gollerinin ardından ilginç bir tepki gösterdi. Portekizli teknik adam hareketi sonrası sarı kart gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk olduğu maçta ilginç bir sahne yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe 1-0 öndeyken ikinci golü buldu ancak bu gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Jose Mourinho da yedek kulübesindeki laptopı beIN Sports'un yer kamerasının önüne koyarak ekranlara yansımasını sağladı.*
İptal edilen gollerine bu şekilde itiraz eden Mourinho sarı kart gördü.
Mourinho'nun Süper Lig'e kazandırdığı o tarihi an:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın