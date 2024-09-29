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Fenerbahçe'nin İptal Edilen Golünün Ardından Mourinho'dan İlginç Bir Tepki Geldi

Fenerbahçe'nin İptal Edilen Golünün Ardından Mourinho'dan İlginç Bir Tepki Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.09.2024 - 20:53

Fenerbahçe'de Jose Mourinho iptal edilen gollerinin ardından ilginç bir tepki gösterdi. Portekizli teknik adam hareketi sonrası sarı kart gördü.

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Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk olduğu maçta ilginç bir sahne yaşandı.

Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk olduğu maçta ilginç bir sahne yaşandı.

Fenerbahçe 1-0 öndeyken ikinci golü buldu ancak bu gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe 1-0 öndeyken ikinci golü buldu ancak bu gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Jose Mourinho da yedek kulübesindeki laptopı beIN Sports'un yer kamerasının önüne koyarak ekranlara yansımasını sağladı.*

Jose Mourinho da yedek kulübesindeki laptopı beIN Sports'un yer kamerasının önüne koyarak ekranlara yansımasını sağladı.*

* Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

İptal edilen gollerine bu şekilde itiraz eden Mourinho sarı kart gördü.

İptal edilen gollerine bu şekilde itiraz eden Mourinho sarı kart gördü.

Mourinho'nun Süper Lig'e kazandırdığı o tarihi an:

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