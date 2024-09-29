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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi Yenen Anadolu Efes Kazandı

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi Yenen Anadolu Efes Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.09.2024 - 20:27

37.'si düzenlenen Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi tek sayı farkla yenen Anadolu Efes müzesine götürdü.

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37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaştı.

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaştı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta dört periyotta da iki takım birbirine yakın skorlarla oynadı. 1. ve 3. periyotu Anadolu Efes 24-20 ve 25-14 kazandı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta dört periyotta da iki takım birbirine yakın skorlarla oynadı. 1. ve 3. periyotu Anadolu Efes 24-20 ve 25-14 kazandı.

Fenerbahçe ise 2.periyotu 23-15, 4.periyotu 25-19 kazandı. Ancak toplam skorda Anadolu Efes'in üstünlüğü vardı.

Fenerbahçe ise 2.periyotu 23-15, 4.periyotu 25-19 kazandı. Ancak toplam skorda Anadolu Efes'in üstünlüğü vardı.

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenen Anadolu Efes kazandı.

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenen Anadolu Efes kazandı.

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