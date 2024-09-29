Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi Yenen Anadolu Efes Kazandı
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi Yenen Anadolu Efes Kazandı
37.'si düzenlenen Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi tek sayı farkla yenen Anadolu Efes müzesine götürdü.
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37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaştı.
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Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta dört periyotta da iki takım birbirine yakın skorlarla oynadı. 1. ve 3. periyotu Anadolu Efes 24-20 ve 25-14 kazandı.
Fenerbahçe ise 2.periyotu 23-15, 4.periyotu 25-19 kazandı. Ancak toplam skorda Anadolu Efes'in üstünlüğü vardı.
37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenen Anadolu Efes kazandı.
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