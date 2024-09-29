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İlkin Aydın Galatasaray'da En Beğendiği Futbolcuyu Açıkladı

İlkin Aydın Galatasaray'da En Beğendiği Futbolcuyu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.09.2024 - 19:18

Filenin Sultanları'nın Galatasaraylı yıldızı İlkin Aydın katıldığı YouTube programında en beğendiği Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı.

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YouTube'da yayın yapan Eski Açık kanalına konuk olan İlkin Aydın samimi açıklamalarda bulundu. Galatasaray üzerine gerçekleşen sohbette zaman zaman terletici sorular da geldi.

YouTube'da yayın yapan Eski Açık kanalına konuk olan İlkin Aydın samimi açıklamalarda bulundu. Galatasaray üzerine gerçekleşen sohbette zaman zaman terletici sorular da geldi.

"En beğendiğin Galatasaraylı futbolcu kim?" sorusuna "zorlanıyormuş" gibi yaparak gecikmeli cevap veren yıldız oyuncunun cevabı netti.

"En beğendiğin Galatasaraylı futbolcu kim?" sorusuna "zorlanıyormuş" gibi yaparak gecikmeli cevap veren yıldız oyuncunun cevabı netti.

Barış Alper Yılmaz ile sosyal medyada yakıştırmaları yapılan İlkin Aydın, Mertens'i çok beğendiğini söyledi. İlkin Aydın, yıldız oyuncunun Kadıköy'de attığı golü hatırlatarak "Hele o Kadıköy'de attığı gol var ya, o yeter" dedi.

Barış Alper Yılmaz ile sosyal medyada yakıştırmaları yapılan İlkin Aydın, Mertens'i çok beğendiğini söyledi. İlkin Aydın, yıldız oyuncunun Kadıköy'de attığı golü hatırlatarak "Hele o Kadıköy'de attığı gol var ya, o yeter" dedi.

İlkin Aydın'ın güldüren Mertens cevabı:

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