Serhat Akın'ı Vuranların Sicilinde Yok Yok

'Serhat Akın'ı vurduktan sonra motorla rahat kaçabilmeleri için bir araç da yolu kapattı.

O aracı kullanan Eyüp Üzer'in

1 kez Kasten Öldürmeye Teşebbüs

1 kez Taksirle Yaralalama

1 kez uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydı bulunuyor.

Arabadaki diğer isim Mert Alay'ın;

2 kez Taksirle Yaralama

1 kez Kasten Yaralama

2 kez ateşli ve kesici silah kullanma kanununa (6136) muhalefet

2 kez de uyuşturucu kullanma

olmak üzere 7 suç kaydı var.'