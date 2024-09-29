Serhat Akın'ı Vuranların Sicilinde Yok Yok
Serhat Akın'ı Vuranların Sicilinde Yok Yok
Serhat Akın'ın vurulmasının ardından olaya karışan isimler tespit edildi ve adli işlemler başladı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in ulaştığı bilgilere göre ise Serhat Akın'ı vuran ekibin sicili hayli kabarık.
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Serhat Akın'ın vurulmasının ardında kimin ya da kimlerin vurduğu merak konusu olmuştu. Şimdi isimler belirlenirken, isimlerin su geçmişleri dehşete düşürdü.
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Gazeteci Emrullah Erdinç, şüphelilerin suç kayıtlarını paylaştı. Hapishane geçmişleri de olan isimlerin suç kayıtları görenleri şaşırttı.
Erdinç'in tweetinde değindiği isimlerin suçları şu şekilde:
Motorun rahat kaçabilmesi için bir aracın da yolu kapattığını söyleyen Emrullah Erdinç, şunları kaydetti:
Yardım yataklık ve azmettirici konumundaki iki ismin de suç geçmişleri farklı değil:
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