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Serhat Akın'ı Vuranların Sicilinde Yok Yok

Serhat Akın'ı Vuranların Sicilinde Yok Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.09.2024 - 17:29

Serhat Akın'ın vurulmasının ardından olaya karışan isimler tespit edildi ve adli işlemler başladı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in ulaştığı bilgilere göre ise Serhat Akın'ı vuran ekibin sicili hayli kabarık.

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Serhat Akın'ın vurulmasının ardında kimin ya da kimlerin vurduğu merak konusu olmuştu. Şimdi isimler belirlenirken, isimlerin su geçmişleri dehşete düşürdü.

Serhat Akın'ın vurulmasının ardında kimin ya da kimlerin vurduğu merak konusu olmuştu. Şimdi isimler belirlenirken, isimlerin su geçmişleri dehşete düşürdü.

Gazeteci Emrullah Erdinç, şüphelilerin suç kayıtlarını paylaştı. Hapishane geçmişleri de olan isimlerin suç kayıtları görenleri şaşırttı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, şüphelilerin suç kayıtlarını paylaştı. Hapishane geçmişleri de olan isimlerin suç kayıtları görenleri şaşırttı.

Erdinç'in tweetinde değindiği isimlerin suçları şu şekilde:

Erdinç'in tweetinde değindiği isimlerin suçları şu şekilde:

'Serhat Akın'ı vuran tetikçi Ozan Dalmaz, Mart ayında cezaevinden çıkmış. 6 ay sonra eline silah alıp eski milli futbolcuyu vurduğu için tekrar cezaevine gidecek.

Daha önceki suçu Oto Hırsızlığı. Silahını ateşledikten sonra bindiği motoru kullanan Osman Mukan ise Kasten Yaralamadan sabıkalı.'

Motorun rahat kaçabilmesi için bir aracın da yolu kapattığını söyleyen Emrullah Erdinç, şunları kaydetti:

Motorun rahat kaçabilmesi için bir aracın da yolu kapattığını söyleyen Emrullah Erdinç, şunları kaydetti:

'Serhat Akın'ı vurduktan sonra motorla rahat kaçabilmeleri için bir araç da yolu kapattı.

O aracı kullanan Eyüp Üzer'in

1 kez Kasten Öldürmeye Teşebbüs

1 kez Taksirle Yaralalama

1 kez uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydı bulunuyor.

Arabadaki diğer isim Mert Alay'ın;

2 kez Taksirle Yaralama

1 kez Kasten Yaralama

2 kez ateşli ve kesici silah kullanma kanununa (6136) muhalefet

2 kez de uyuşturucu kullanma

olmak üzere 7 suç kaydı var.'

Yardım yataklık ve azmettirici konumundaki iki ismin de suç geçmişleri farklı değil:

Yardım yataklık ve azmettirici konumundaki iki ismin de suç geçmişleri farklı değil:

'Yine olay sonrası yardım ve yataklık etmekten gözaltına alınan

İriş Torun'un ise;

2 kez Taksirle Yaralama

1 kez Kasten Yaralama olmak üzere 3 suç kaydı tespit edildi.

Silahlı saldırı emrini veren olarak da Hasan Şahin isimli kişi aranıyor.

Onun suç dosyası da kabarık;

1 kez Kasten Öldürme

1 kez Şüpheli Ölüm

1 kez Kasten Yaralama,

1 kez Parada Sahtecilik

2 kez 6136 sayılı kanuna muhalefet

1 kez Mala Zarar Verme

1 kez uyuşturucu kullanma

1 kez Resmi Belgeyi Bozma

1 kez de Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması olmak üzere 10 suç kaydı listelendi.'

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