Okan Buruk Barış Alper'e Sinirlendi: Milli Futbolcu Teknik Direktörünü Görmezden Geldi
Okan Buruk Barış Alper'e Sinirlendi: Milli Futbolcu Teknik Direktörünü Görmezden Geldi
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un, Barış Alper Yılmaz'a sinirlendiği anlar, sosyal medyada gündem oldu.
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Süper Lig'de lider konumundaki Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmış, sahasında iki puan bırakmıştı.
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Mücadelenin noktalanmasının ardından, sosyal medyada bir video dikkat çekti.
Videoda Barış Alper'in su içmek için kenara geldiği sırada Teknik Direktör Okan Buruk'un ciddi biçimde öfkelendiği görüldü.
24 yaşındaki oyuncu, Buruk'un söylemlerine tepkisiz kaldı.
İşte o anlar 👇
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