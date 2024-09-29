Icardi Kendisini Taklit Eden Osimhen'i Görünce Kahkahaya Boğuldu
Icardi Kendisini Taklit Eden Osimhen'i Görünce Kahkahaya Boğuldu
Kısa zamanda neredeyse tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen, Kasımpaşa maçında Icardi'nin ikonik hale gelen gol sevincini yaptı. Bu durum, Arjantinli yıldızı oldukça güldürdü.
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İlk yarısı 3-0 sonlanan maç, 3-3 bitti.
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Icardi, sakatlık sonrası gollerle döndü.
Osimhen, gol sevincini taklit etti.
Arjantinliyi güldürdü.
Icardi'nin Osimhen'i ilk gördüğü an 👇
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