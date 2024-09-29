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Icardi Kendisini Taklit Eden Osimhen'i Görünce Kahkahaya Boğuldu

Icardi Kendisini Taklit Eden Osimhen'i Görünce Kahkahaya Boğuldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 13:42

Kısa zamanda neredeyse tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen, Kasımpaşa maçında Icardi'nin ikonik hale gelen gol sevincini yaptı. Bu durum, Arjantinli yıldızı oldukça güldürdü.

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İlk yarısı 3-0 sonlanan maç, 3-3 bitti.

İlk yarısı 3-0 sonlanan maç, 3-3 bitti.
cdnuploads.aa.com.tr

Ligin 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, ilk yarısını  3-0 önde noktaladığı mücadeleden bir puanla ayrıldı. Konuk ekip, maçın bitimine bir dakika kala, 90+5 bulduğu golle skora denge getirdi.

Icardi, sakatlık sonrası gollerle döndü.

Icardi, sakatlık sonrası gollerle döndü.

Çarşamba günü Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkan sarı-kırmızılılar, PAOK'u konuk etmiş, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Geçtiğimiz ay sakatlanan Mauro Icardi, 78'de oyuna girip 90+5'te fileleri havalandırmayı başarmıştı. Arjantinli, sakatlığı sonrası çıktığı ikinci maçta da sevinç yaşadı. Tecrübeli forvet, Kasımpaşa mücadelesinde farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

Osimhen, gol sevincini taklit etti.

Osimhen, gol sevincini taklit etti.

25 yaşındaki yeni golcü, kendisinin iki gol atmasının ardından Icardi'nin de attığı gole çok sevindi. Icardi, lig tarihine damga vuran gol sevincini yaparken Osimhen de kendisine eşlik etti.

Arjantinliyi güldürdü.

Arjantinliyi güldürdü.

Takıma kısa sürede adapte olan ve taraftarları kendine hayran bırakan Osimhen, bu hareketiyle de gecenin renkli anlarından birine imza attı.

Icardi'nin Osimhen'i ilk gördüğü an 👇

Icardi'nin Osimhen'i ilk gördüğü an 👇

(Görüntü: Futbol Arena)

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