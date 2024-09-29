ABD'de Gözaltına Alındığı İddia Edilen Erden Timur İddiaları Canlı Yayında Yanıtladı

Lube Ayar'ın Özel Haber olarak duyurduğu iddiada Erden Timur'un FBI tarafından gözaltına alındığı söylenmişti. Erden Timur'a ulaşan gazeteciler bu durumu yalanlarken, Timur ilerleyen saatlerde HT Spor yayınına katıldı.