Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
ABD'de Gözaltına Alındığı İddia Edilen Erden Timur İddiaları Canlı Yayında Yanıtladı

ABD'de Gözaltına Alındığı İddia Edilen Erden Timur İddiaları Canlı Yayında Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.09.2024 - 22:43

Lube Ayar'ın Özel Haber olarak duyurduğu iddiada Erden Timur'un FBI tarafından gözaltına alındığı söylenmişti. Erden Timur'a ulaşan gazeteciler bu durumu yalanlarken, Timur ilerleyen saatlerde HT Spor yayınına katıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gözaltında olduğu iddia edilen Erden Timur, "Eşimle konsere geldim" diyerek iddiaları yalanladı. Timur, "Gözaltı olayı yalan, New York'a NEF Flarmoni Orkestrası'nın konseri için geldim eşimle" dedi.

Gözaltında olduğu iddia edilen Erden Timur, "Eşimle konsere geldim" diyerek iddiaları yalanladı. Timur, "Gözaltı olayı yalan, New York'a NEF Flarmoni Orkestrası'nın konseri için geldim eşimle" dedi.

Timur, "Cuma günü geldiğimde havalimanında polisler tarafından durduruldum, polisler tarafından 'bağış yaptınız mı?' sorusu soruldu." dedi.

Timur, "Cuma günü geldiğimde havalimanında polisler tarafından durduruldum, polisler tarafından 'bağış yaptınız mı?' sorusu soruldu." dedi.

"15-20 dakika süren bir süreçti" diyen Erden Timur, rutin olarak sorulan soruların olduğu yerde bu sürecin yaşandığını söyledi.

"15-20 dakika süren bir süreçti" diyen Erden Timur, rutin olarak sorulan soruların olduğu yerde bu sürecin yaşandığını söyledi.

Erden Timur, "Bir lira bile bağışım yok ama herhalde Türk iş adamlarına böyle bir sorgudan geçiriyorlar" dedi.

Erden Timur, "Bir lira bile bağışım yok ama herhalde Türk iş adamlarına böyle bir sorgudan geçiriyorlar" dedi.

Erden Timur, "Ben kendi ülkemde bile kamu işim yok. Devletle işim yok, kendi ülkemde bile imar artışı için bir şey yapmadım. 15 yılda bir defa böyle bir başvurumu göremezsiniz" şeklinde konuştu.

Erden Timur, "Ben kendi ülkemde bile kamu işim yok. Devletle işim yok, kendi ülkemde bile imar artışı için bir şey yapmadım. 15 yılda bir defa böyle bir başvurumu göremezsiniz" şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın