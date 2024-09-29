ABD'de Gözaltına Alındığı İddia Edilen Erden Timur İddiaları Canlı Yayında Yanıtladı
ABD'de Gözaltına Alındığı İddia Edilen Erden Timur İddiaları Canlı Yayında Yanıtladı
Lube Ayar'ın Özel Haber olarak duyurduğu iddiada Erden Timur'un FBI tarafından gözaltına alındığı söylenmişti. Erden Timur'a ulaşan gazeteciler bu durumu yalanlarken, Timur ilerleyen saatlerde HT Spor yayınına katıldı.
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Gözaltında olduğu iddia edilen Erden Timur, "Eşimle konsere geldim" diyerek iddiaları yalanladı. Timur, "Gözaltı olayı yalan, New York'a NEF Flarmoni Orkestrası'nın konseri için geldim eşimle" dedi.
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Timur, "Cuma günü geldiğimde havalimanında polisler tarafından durduruldum, polisler tarafından 'bağış yaptınız mı?' sorusu soruldu." dedi.
"15-20 dakika süren bir süreçti" diyen Erden Timur, rutin olarak sorulan soruların olduğu yerde bu sürecin yaşandığını söyledi.
Erden Timur, "Bir lira bile bağışım yok ama herhalde Türk iş adamlarına böyle bir sorgudan geçiriyorlar" dedi.
Erden Timur, "Ben kendi ülkemde bile kamu işim yok. Devletle işim yok, kendi ülkemde bile imar artışı için bir şey yapmadım. 15 yılda bir defa böyle bir başvurumu göremezsiniz" şeklinde konuştu.
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