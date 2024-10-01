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Sırbistan'da Penaltı, Kayseri'de Değil: Beşiktaş'ı İsyan Ettiren Pozisyon

Sırbistan'da Penaltı, Kayseri'de Değil: Beşiktaş'ı İsyan Ettiren Pozisyon

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
01.10.2024 - 09:28

Beşiktaş'ın Kayserispor maçında itiraz ettiği iki penaltıdan biri özellikle taraftarı isyan ettirdi. Ceza sahasında elle dokunulan topa verilmeyen penaltı sonrası akıllara Sırbistan Ligi'nde yaşanan pozisyon geldi.

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Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0'la geçerken verilmeyen penaltılar gündem oldu. Beşiktaş'ın sosyal medyadan da isyan ettiği pozisyonlardan biri için emsal bir karar ortaya çıktı.

Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0'la geçerken verilmeyen penaltılar gündem oldu. Beşiktaş'ın sosyal medyadan da isyan ettiği pozisyonlardan biri için emsal bir karar ortaya çıktı.

Beşiktaş sosyal medya hesabından da konuya dair paylaşım yaparak tepkisini göstermişti.

Beşiktaş sosyal medya hesabından da konuya dair paylaşım yaparak tepkisini göstermişti.

Beşiktaş'ın "elle oynama" pozisyonu için yaptığı paylaşım ise böyleydi:

Sırbistan'da Vojvodina - Radnicki maçında yaşanan pozisyon da ise hakem penaltı kararı verdi.

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