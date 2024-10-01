Sırbistan'da Penaltı, Kayseri'de Değil: Beşiktaş'ı İsyan Ettiren Pozisyon
Sırbistan'da Penaltı, Kayseri'de Değil: Beşiktaş'ı İsyan Ettiren Pozisyon
Beşiktaş'ın Kayserispor maçında itiraz ettiği iki penaltıdan biri özellikle taraftarı isyan ettirdi. Ceza sahasında elle dokunulan topa verilmeyen penaltı sonrası akıllara Sırbistan Ligi'nde yaşanan pozisyon geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0'la geçerken verilmeyen penaltılar gündem oldu. Beşiktaş'ın sosyal medyadan da isyan ettiği pozisyonlardan biri için emsal bir karar ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş sosyal medya hesabından da konuya dair paylaşım yaparak tepkisini göstermişti.
Sırbistan'da Vojvodina - Radnicki maçında yaşanan pozisyon da ise hakem penaltı kararı verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın